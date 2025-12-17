La UNAM te ofrece estas medidas para superar el tráfico y estrés decembrino

Tráfico De martes a sábado, de las 16:00 a las 22:00 horas, los días con más saturación en esta época. (UNAM)

Según datos de WAZE Mobile, una de las aplicaciones de navegación gratuita, las horas pico durante esta temporada son, principalmente, de martes a sábado de las 16:00 a las 22:00 horas.

El tráfico vehicular se incrementa en diciembre, razón por la cual los especialistas de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa y Mario Alberto Ordaz Montes, sugirieron tratar de mantener la calma al conducir, o al estar abordo de algún vehículo automotor.

Lo anterior debido a la movilidad por cenas de trabajo y otras celebraciones, y porque aumentan considerablemente los traslados a supermercados, centros comerciales y tiendas departamentales.

De igual manera, numerosas personas abandonan la Ciudad de México, lo que causa congestión en las salidas a otras entidades del país; y también se eleva la demanda de servicios como taxis de aplicación y cuidado personal.

PAVO O POLLO ROSTIZADO.

De acuerdo con el académico de la Facultad de Psicología, Ricardo Trujillo, es recomendable estar al pendiente de las situaciones de estrés e intentar manejarlo porque puede generar una situación de accidente, o favorecerlo.

No es un problema individual, es del contexto, del entorno donde nos enfrentamos a situaciones estresantes y de demandas que tienen que ver con el cumplimiento de logros, explicó.

En ocasiones, dijo, uno está más interesado en que se tenga o deba prepararse una cena de Navidad con un pavo relleno; entonces hay que buscarlo ¿dónde lo puede encontrar?, cuando en realidad se puede realizar de manera más tranquila, más sencilla, si nos organizamos, incluso con un pollo rostizado.

Los inconvenientes de tráfico no se presentan necesariamente porque uno está malhumorado, sino porque hay saturación vehicular, no empleamos otro tipo de servicios y porque hay deficiencias en el transporte público. Entonces, todo eso se conecta con una dimensión de tipo social y hasta política, afirmó.

De tal manera que es importante la planificación de la elección de horarios para desplazarnos y “obtener lo que esperamos, entender así los diferentes riesgos con la ocurrencia de marchas, fiestas, incluso calles cerradas por las festividades en algunos casos”.

La recomendación es utilizar el transporte público, pero evidentemente esto va más allá de lo que uno opine porque cada contexto será diferente. En vehículos particulares colocarse el cinturón de seguridad; evitar conducir bajo efectos del alcohol, sustancias o fatigados; mantener distancias seguras y evitar maniobras bruscas, destacó.

MEDIDAS NECESARIAS

Algunas de las recomendaciones durante esta etapa festiva y colmada de traficó, son, a decir del subdirector de Infraestructura Vial de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM, Mario Alberto Ordaz:

Mantener el doble de distancia con el vehículo de enfrente; respetar los límites de velocidad o, de ser posible, que sea menor a lo que marca la señalización; llevar el vehículo a revisión mecánica, especialmente de los frenos y las condiciones en que se encuentran los neumáticos.

Y lo principal sería, puntualizó, utilizar el cinturón de seguridad; no olvidar que las y los niños, así como las mascotas, deben viajar en el asiento trasero con las respectivas medidas de seguridad; y, por supuesto, no conducir en estado de ebriedad o cansancio, ya que se limitan los reflejos, destreza y atención al camino.

En el caso de las motocicletas, hay que recordar que el riesgo es más elevado con respecto al manejo de autos por ello es necesario el casco, de ser posible calzado con las protecciones adecuadas o ropa que proteja las zonas que quedan expuestas a una caída.

Además, no exceder de dos personas la ocupación del vehículo; mantener las luces encendidas durante el trayecto; evitar rebasar por la derecha o mientras la circulación es continúa; y tampoco invadir los carriles confinados para el transporte público.

Con estas sugerencias podremos contar con una movilidad sostenible, segura y eficiente, donde todas las personas somos partícipes y responsables, enfatizó.