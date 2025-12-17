SNTE Cierra 2025 con Logros Históricos, y apoyo de Presidenta Sheinbaum: Cepeda

Nosotros no solo enseñamos, hacemos magia todos los días en el aula; recarguemos energías para seguir transformando vidas, fuertes y unidos, dice Alfonso Cepeda —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Les deseo que esta Navidad descansen de verdad, que se sientan abrazados por sus familias y que recuerden lo valiosos que son, dijo Alfonso Cepeda Salas. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cierra el 2025 con un balance de logros laborales sin precedentes y una singular unidad interna, dijo Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la organización.

Reconoció el esfuerzo extraordinario de los Maestros porque, “no solo enseñamos hacemos magia todos los días”.

Al expresar un mensaje a sus compañeros Docentes en ocasión de las fiestas navideñas, les agradeció “con el corazón de Maestro, por el compromiso, creatividad y entrega que “cada día dedican a forjar la Patria en nuestras aulas”.

Reafirmó que la educación pública es un pilar para que México avance hacia un futuro de mayor progreso y bienestar; mayor justicia y democracia, “y para que esto sea realmente posible, todas y todos ustedes son imprescindibles”.

El Maestro dirigente resaltó en su saludo como un gran logro al cierre de ciclo, el alcance de un millón 100 mil basificaciones desde el año 2019.

Este logro representa certeza laboral absoluta para miles de familias que esperaron décadas por el reconocimiento legal de su plaza base; además mencionó los incrementos salariales sustantivos, posicionados sistemáticamente por encima de la inflación anual.

Cepeda Salas también expresó gratitud a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su respaldo al SNTE.

Dijo que su acompañamiento institucional ha sido clave para avanzar en la dignificación de los trabajadores de la educación y en el fortalecimiento de sus prestaciones.

Afirmó que de cara al 2026, el SNTE se prepara para enfrentar dos desafíos legislativos prioritarios, expresados en secciones sindicales y públicamente.

“La reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que sustenta la mal querida USICAMM, y a la Ley del ISSSTE, porque tenemos la razón, los argumentos, las propuestas, y el reconocimiento y apoyo también de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó con energía en su voz.

Al cierre de su mensaje, el Maestro dirigente reiteró su “compromiso y entrega diaria a enfrentar y vencer nuestros desafíos, con cariño y admiración les deseo que esta Navidad descansen de verdad, que se sientan abrazados por sus familias y que recuerden lo valiosos que son”.

El compromiso para el nuevo año es mantener la unidad sindical para seguir venciendo los desafíos que el futuro depure.

SNTE Cierra 2025 con Logros Históricos, y apoyo de Presidenta Sheinbaum: Cepeda