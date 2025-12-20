SNTE Consolida Certeza Laboral en 2025; Define Reforma del ISSSTE y Fin de USICAMM para 2026

Garantizar estabilidad en empleo fortalece la escuela pública; basificación reconoce compromiso de quienes sostienen el sistema educativo del país, señala Alfonso Cepeda —

SNTE Alfonso Cepeda Salas Ante 4 mil Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas explico los avances del SNTE en el año que termina. (SNTE)

Con avances sustantivos en la basificación de docentes y personal de apoyo ciera el 2025 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), djo Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la orgaización.

Añadió que esto fortalece la certeza laboral, contribuye a la estabilidad de las familias y refleja resultados concretos en la defensa de los derechos laborales del gremio.

Desde Zinacantepec, Estado de México, durante la ceremonia de entrega de nombramientos a más de mil 500 trabajadores de la Sección 17 del Valle de Toluca, dijo que la basificación es una responsabilidad del Estado y una demanda histórica del Sindicato que, por fin, en los últimos años se ha hecho realidad.

“Cuando se garantiza la estabilidad en el empleo se fortalece también la escuela pública; la basificación es el reconocimiento a años de servicio y al compromiso cotidiano de quienes sostienen el sistema educativo del país”, expresó.

El Maestro dirigente explicó que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma legal que impulsó, desde el Senado de la República, para garantizar la autonomía sindical y poner fin a la intromisión del poder político en la vida interna de las organizaciones gremiales.

Enseguida recordó que este cambio legal “blinda la voluntad de las y los trabajadores, fortalece la democracia sindical y establece reglas claras para que ninguna autoridad vuelva a interferir en las decisiones, elecciones o procesos internos de los sindicatos”.

Fin de la USICAMM, para 2026

Ante más de 4 mil trabajadores, Cepeda Salas señaló que estos avances son resultado del diálogo, la negociación y la unidad sindical.

Reiteró que para 2026 el SNTE tiene dos grandes desafíos; la desaparición de la USICAMM y la reforma a la Ley del ISSSTE para mejorar las pensiones de quienes se jubilen.

Por su parte el secretario general de la Sección 17, profesor José Alfredo Geraldo Benoit, dijo que la entrega de basificaciones es reflejo del papel histórico del SNTE, “una organización que responde a las necesidades reales de sus agremiados”.

Resaltó la gestión del dirigente nacional y senador, Alfonso Cepeda, “quien ha impulsado reformas profundas para dignificar la labor docente y la fortaleza sindical; cuando un liderazgo se asume con responsabilidad, compromiso, dedicación y una visión clara de las causas del magisterio, ese liderazgo es auténtico”.

Ricardo López Avendaño, subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación mexiquense, exaltó el papel de los maestros en la transformación educativa.

“El gobierno del Estado de México reconoce las necesidades de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de transformar a nuestras futuras generaciones”, dijo.

Presentes también en la ceremonia la profesora Mónica Miriam Granillo Velazco, secretaria general de la Sección 36 en el Valle de México; Fleury Eduardo Carrasquedo Monjarás y Omar Pereyra Pérez, representantes del Comité Ejecutivo Nacional en las secciones 17 y 36 respectivamente.

