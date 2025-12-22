Efectos del consumo de alcohol son diferentes en hombres y mujeres

Presentación Juan Carlos Molina Covarrubias y Silvia Cruz Martín del Campo. (Cinvestav)

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, al consumo de alcohol se le atribuyen cada año cerca de tres millones de muertes en el mundo, en su mayoría en la población entre los 19 y 39 años. Sin embargo, las afectaciones a los sistemas de salud son incalculables por los diferentes efectos que produce su consumo entre distintas poblaciones.

Para comprender mejor las alteraciones que genera el consumo de alcohol al organismo y poder enfocar mejor las campañas y tratamientos, Silvia Cruz Martín del Campo y Juan Carlos Molina Covarrubias, investigadora del Cinvestav y médico internista, respectivamente, publicaron el libro “El viaje del alcohol por el cuerpo humano” (Cinvestav-Fisac, 2025), que buscar ser un referente de consulta para identificar las diferentes formas en el que el consumo de esa sustancia altera diversas funciones del organismo.

Durante la presentación del libro, realizada en el auditorio Julián E. Villarreal del Cinvestav Sede Sur, Silvia Cruz Martín del Campo refirió que en la sociedad existen diversos mitos alrededor del consumo del alcohol que esta publicación busca aclarar, como la idea errónea del beneficio que tiene ingerir cerveza durante la lactancia.

“Las características de cada persona van a determinar los efectos que ocasiona la concentración de alcohol en sangre, ya que cuando ingresa al organismo se genera un mecanismo farmacocinético (o toxicocinético) que comprende la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación de la sustancia”, explicó la investigadora del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav.

Detalló que la facilidad para atravesar cualquier barrera biológica es una de las características más peligrosas del alcohol. Por ejemplo, puede llegar con facilidad al tracto gastrointestinal y, en el caso de las mujeres embarazadas o lactantes, puede atravesar la placenta o llegar a la leche materna, por lo que al amamantar, el alcohol llega a la o el bebé.

Asimismo, mencionó que la presencia de alimentos en el estómago puede hacer que la absorción del alcohol sea más lenta y los síntomas de su ingesta moderada sean menores, debido a la función que tiene una enzima en el estómago (alcohol deshidrogenasa) que ayuda a metabolizarlo antes de que el alcohol llegue a la sangre y, en consecuencia, al cerebro.

Al explicar la razón por la que los efectos del alcohol son distintos entre los diferentes géneros, indicó que el alcohol se distribuye por el agua del organismo, pero el porcentaje de agua en el organismo de los hombres corresponde a 60 por ciento, en tanto en mujeres es de 50, eso conlleva una mayor concentración tras el consumo de alcohol en esta última población.

Esa situación fisiológica resulta alarmante a nivel social, debido a que diversas encuestas de salud coinciden en el incremento en consumo de alcohol entre la población femenina joven, en quienes es menor la cantidad de la enzima alcohol deshidrogenasa para catalizar la sustancia y es menos eficiente, por lo que existe la posibilidad de un mayor daño orgánico.

Por su parte, el coautor del libro, Juan Carlos Molina Covarrubias, manifestó que las patologías directamente relacionadas con el abuso del alcohol suman más de 60, pero se reconoce que su consumo es un factor de riesgo para más de 200 enfermedades, principalmente por la generación de radicales libres que, a su vez, son causantes del estrés oxidativo en el organismo.

“El viaje del alcohol por el cuerpo humano” está disponible en versión física y digital, la cual puede ser descargada gratuitamente en la dirección https://alcoholinformate.org.mx, y su publicación fue financiada por la Fundación de Investigaciones Sociales A.C.