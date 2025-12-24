Conoce el herbario del Cibnor y cuáles son sus plantas y beneficios

Cibnor Alfonso Medel Narvaez, investigador del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” al Dr. Alfonso Medel Narvaez, investigador del Cibnor, con el tema: El herbario del Cibnor.

En este episodio Alfonso Medel, nos cuenta de las características, del Herbario del Cibnor, este espacio contiene ejemplares herborizados de plantas vasculares, propios de la flora del estado de Baja California Sur, principalmente, y en menor medida de distintos puntos de las entidades adyacentes al mismo (Sonora, Baja California). La colección sobrepasa los 30,000 ejemplares

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/2LY4uRdwwe2GQ2LO6r6CkR