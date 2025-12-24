Estudio chino halla que la manteca de cerdo reduce grasa e inflamación en ratones

Manteca Manteca de cerdo.

Un estudio publicado este mes en la revista científica Science of Food concluye que una dieta con una proporción moderada de manteca de cerdo redujo la acumulación de grasa corporal y los niveles de inflamación en ratones de laboratorio, en comparación con dietas basadas en determinados aceites vegetales.

La investigación, liderada por un equipo de científicos chinos de la Universidad Agrícola de Hunan y citada hoy por el oficial Diario del Pueblo en sus redes sociales, analizó los efectos de distintos tipos de grasa al alimentar a varios grupos de ratones con dietas que incluían manteca de cerdo, aceite de hojas de té y aceite de cacahuete.

Según los resultados, los animales que consumieron manteca registraron una reducción cercana al 29 % en la grasa corporal total frente a los que ingirieron aceites vegetales, además de mejores indicadores relacionados con la inflamación del tejido adiposo.

El trabajo identifica como uno de los posibles mecanismos explicativos el aumento de la taurocolato biliar, un ácido biliar cuya concentración se elevó de forma significativa en los ratones alimentados con manteca.De acuerdo con los autores, este compuesto desempeña una doble función: por un lado, favorecería la conversión de la grasa almacenada en energía, al estimular el metabolismo de los lípidos; por otro, contribuiría a modular la respuesta inmunitaria, al reducir la actividad inflamatoria en el tejido adiposo.

El estudio señala asimismo un incremento de determinadas células con funciones antiinflamatorias en los animales que consumieron manteca, un efecto que refuerza la hipótesis de que este tipo de grasa, en cantidades controladas, podría tener un impacto distinto al tradicionalmente asociado a la grasa animal en general.

Los investigadores advierten de que las conclusiones se basan en experimentos con ratones y que los resultados no pueden extrapolarse directamente a los seres humanos sin estudios adicionales.Los autores sugieren combinar manteca de cerdo con aceites vegetales como el de soja o colza, en lugar de utilizar un único tipo de aceite.

Asimismo, aconsejan que un adulto no ingiera más de 25 o 30 gramos de grasa cada día.