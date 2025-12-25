Científicos de la UNAM describen cómo es la intimidad del volcán Popocatépetl con IA

Popocatépetl La imagen del interior de “Don Goyo” que muestra sus reservorios de magma. (UNAM)

Dos de las tres cámaras magmáticas que resguardan al volcán Popocatépetl, localizadas hasta a 10 kilómetros de profundidad y formadas por 70 por ciento de roca cristalizada, fueron “observadas” por un equipo científico del Instituto de Geofísica de la UNAM, como parte de la tomografía del coloso realizada utilizando inteligencia artificial (IA).

Karina Bernal Manzanilla, doctorante del programa en Ciencias de la Tierra, explicó que se efectuó con los registros sísmicos de enero 2019 a diciembre de 2024, generados por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, los compararon con datos anteriores y obtuvieron una resolución inédita que permite describir con mayor detalle su forma interna.

La investigadora ofreció la conferencia “Avances en la tomografía sísmica del Popocatépetl a partir de catálogos automáticos”, en la que precisó: estudios petrológicos previos han sugerido la existencia de tres reservorios de magma y, con este trabajo, fue posible ver los dos primeros que están más cerca de la superficie.

De acuerdo con la científica -quien trabaja con el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Marco Calò-, el material magmático está estancado, pero no del todo en forma líquida, y al estar confinado se cristaliza como roca, el cual suele “recalentarse” ocasionalmente.

Bernal Manzanilla explicó que parte del que está contenido en estos espacios se mueve todos los días, como demuestran las emisiones del volcán, lo que permitió pensar en dos escenarios: que sucede en profundidades mayores; o que hay algún mecanismo dentro que permite se vuelva líquido y gaseoso otra vez y se active.

Aunque considera posible que ambos procesos ocurran constantemente, la tomografía no les ha facilitado visualizarlos, pues para conocer lo que sucede en la tercera cámara magmática se requeriría de otros sistemas de monitoreo.

Detalló que ha trabajado con un modelo de computación al cual le “enseñó” a diferenciar y reconocer distintos tipos de temblores del volcán; a partir de ello se elaboró la tomografía de las estructuras internas. Estas, precisó, equivalen a 30 kilómetros por debajo del nivel del mar, es decir, casi llegando al mando de la Tierra.

Los resultados fueron presentados en el estudio Automated seismo-volcanic event detection applied to popocatépetl using machine learning, publicado en el Journal of Volcanology and Geothermal Research. Y se encuentra en revisión el artículo Impact of Machine Learning Phase Oicking on Seismic Tomographhy at Popocatepetl Volcano, Mexico, en el Journal South American Earth Sciences.

Al abundar sobre la investigación, mencionó que la tomografía se basa en movimientos sísmicos en los que se mide qué tan rápido viajan las ondas sísmicas. El siguiente paso será indagar cuánta energía pierden estas cuando van hacia la superficie.

Si hay una zona que tiene material demasiado caliente se pierde mayor energía con respecto a lo que sucede cuando está más fría, por lo que realiza un estudio al respecto, lo que permitirá corroborar si los datos obtenidos de la tomografía son correctos, puntualizó.

DESCUBREN CALENDARIO





Por su ubicación, posición, grabado y forma geométrica, una antigua piedra que contiene “el movimiento del Universo”, descubierta en el desierto de Sonora por expertos de la UNAM, podría ser un calendario de horizonte que registra la trayectoria del Sol en su ciclo anual.

El lugar es una de las zonas más enigmáticas a nivel mundial por la gran cantidad de sitios de arte rupestre (tanto grabado como pintura) que posee, explicó en entrevista el director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, César Villalobos Acosta, quien encabeza el equipo científico.

El investigador sostuvo que las culturas del desierto son igual de importantes que las de otras regiones, como el centro o sur del país. Como todas las sociedades se adaptaron a sus entornos, “que también son culturales y simbólicos”, y una de sus expresiones más sofisticadas fue la plasmada en piedra, mediante grabados.

En este caso, ese desierto estuvo habitado por la llamada Cultura Trincheras, cuyo rango de ocupación va del año 200 y hasta el 1450 de nuestra era, la cual, además de petroglifos, dejó cerámica decorada con color púrpura. Sin embargo, ese patrimonio podría estar en peligro debido a las visitas fuera de control que pueden dañarlo, alertó.

Hace casi una década, Villalobos Acosta comenzó a estudiar sociedades humanas asentadas en el desierto de Sonora. “Mi interés es documentar procesos de larga duración, donde cambio climático o fluctuaciones ambientales determinan también cómo las sociedades se adaptan y se mueven en ese espacio”.

En la costa sonorense, en 140 kilómetros de recorrido, hemos identificado 74 sitios arqueológicos que no habían sido registrados, es decir, evidencia de ocupación humana que va desde un conjunto de fragmentos de cerámica, algunas puntas de proyectil y desechos de concha, en lugares de 10 metros cuadrados, hasta otros de kilómetros.

Ese desierto -cuya extensión abarca alrededor de 300 mil kilómetros cuadrados, va más allá del estado de Sonora hasta territorio de Estados Unidos y unas porciones amplias de Baja California- se caracteriza por la cantidad de sitios de arte rupestre (en piedra). “Fue una zona densamente poblada e importante a nivel cultural”, resaltó el universitario.

Uno de ellos es La Proveedora, en Caborca, que está en tres macizos montañosos que en su conjunto miden alrededor de seis kilómetros lineales, y donde se han encontrado petrograbados y estructuras arquitectónicas propias del área, un tipo de corrales y casas de piedra, junto con evidencia de cerámica y trabajo de concha.