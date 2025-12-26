Crean dispositivo que repele al picudo negro, el enemigo de la platanera en el mundo

Picudo. La plaga del picudo negro de la platanera -coleóptero nativo de la zona indiomalaya, aunque actualmente se extiende por todas las regiones productoras de plátanos, como las Islas Canarias- es considerada una de las más graves de este cultivo en todo el mundo.

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en el este de España, han creado un dispositivo biodegradable que libera un compuesto orgánico volátil (COV) capaz de actuar como repelente contra el devastador picudo negro de la platanera (Cosmopolites sordidus) y cuyo efecto en este insecto, perfectamente adaptado al entorno, es desorientarlo para que no ataque los cultivos.

Se trata de una tecnología puntera e inocua con el medio ambiente, fruto de la dilatada trayectoria científica en la lucha contra las plagas agrícolas del grupo de Fitopatología de la UA, dirigido por los profesores Luis Vicente López Llorca y Federico López Moya, del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada, en colaboración con las profesoras María Ángeles Lillo Ródenas y María del Carmen Román Martínez, del grupo de investigación Materiales Carbonosos y Medio Ambiente, del Departamento de Química Inorgánica e Instituto Universitario de Materiales (IUMA) del mismo centro académico.

“Este trabajo supone una de las líneas de investigación dentro del proyecto europeo CropSafe que tiene como finalidad desarrollar pesticidas verdes que sustituyan a los productos sintéticos contra plagas y patógenos que amenazan cultivos clave para la seguridad alimentaria, empleando residuos de origen natural”, ha explicado a EFE López Llorca.

La plaga del picudo negro de la platanera -coleóptero nativo de la zona indiomalaya, aunque actualmente se extiende por todas las regiones productoras de plátanos, como las Islas Canarias- es considerada una de las más graves de este cultivo en todo el mundo, ha recordado este experto.

El grupo de Fitopatología de la UA y sus colegas, a través de estudios previos, descubrieron que hongos (agentes de control biológico) originarios de cultivos de platanera en Canarias eran capaces de producir COVs.

Hallaron que, entre estos COVs, uno de los mayoritarios, denominado C5, tenía un efecto repelente contra el picudo negro de la platanera.

Actividad repelente durante más de 28 días

Tras dos años de trabajo, los investigadores de la UA han desarrollado y patentado un sistema innovador de control de plagas que consta de una matriz carbonosa que permite la retención del COV repelente, adsorbido en su estructura porosa, y que asegura su liberación de forma sostenida, prolongada en el tiempo y controlada, ha revelado a EFE la estudiante predoctoral Elena Tane, de los departamentos de Ciencias del Mar y Biología Aplicada y Química Inorgánica de la UA, que participa en este proyecto.

Los dispositivos desarrollados por la UA conservan su actividad repelente frente al picudo negro durante más de 28 días, a la par que reducen la dependencia de insecticidas químicos y el impacto ambiental de los dispensadores de plásticos convencionales, ha resaltado esta joven científica.

En concreto, se trata de dispositivos biodegradables basados en carbón activado derivado de residuos forestales, el cual se halla dentro de una bolsa cerrada porosa. Ello facilita el uso de estos dispositivos en los cultivos de manera sencilla y segura para los agricultores.

Iniciados los ensayos en plantaciones de Canarias

Las pruebas realizadas tanto en laboratorio como en el medio externo (entornos controlados en la UA) han demostrado la capacidad de liberar estos compuestos repelentes en tiempos prolongados.

Además, los investigadores han evaluado el comportamiento del insecto -se desorienta y no huele la comida- y han constatado la eficacia del dispositivo, ha afirmado Tane, quien ha señalado que ahora se inician los primeros ensayos en plantaciones pertenecientes al Grupo Regional de Cooperativas Plataneras de Canarias (Coplaca).

La tecnología inventada por la UA, protegida mediante solicitud de patente, no requiere equipos especializados, ni formación técnica avanzada, lo que se traduce en ahorro de tiempo y disminución de costes laborales para los agricultores.