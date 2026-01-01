Conoce a los manglares de Baja California Sur y sus beneficios

Manglar. La M.C. Sandra Luz Jiménez Morales, estudiante de posgrado del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con la participación de la M.C. Sandra Luz Jiménez Morales, estudiante de posgrado del Cibnor, con el tema: Los manglares de Baja California Sur.

Los manglares de Baja California Sur son ecosistemas únicos, prosperan en condiciones desérticas, tienen una amplia capacidad para capturar carbono, inclusive más que los bosques secos de la región. El componente subterráneo tiene el secreto: los sedimentos, Sandra Jimenez va a desglosar este tema en el episodio de la semana.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/3rMcgxfU5gb8cmW7Yyh7sz