El “abono chiquito” a Trump y nuestra gran deuda interna

Este diciembre de 2025 no lo recordaremos por el frío ni por las fiestas, sino por el “cubetazo” de realidad que nos llegó desde el norte. A mediados de mes, la discusión sobre el agua dejó de ser un tema técnico o ambiental para convertirse en lo que muchos temíamos: una moneda de cambio para nuestra supervivencia comercial.

El pasado 14 de diciembre, México y Estados Unidos cerraron un acuerdo de emergencia: nuestro país aceptó liberar poco más de 249 millones de metros cúbicos de agua para los usuarios del otro lado de la frontera. No fue un gesto de buena voluntad, hay que decirlo tal cual: fue un pago hecho con la pistola en la mesa. Donald Trump había sido claro: o pagábamos antes de fin de año, o nos imponían un arancel del 5% a nuestros productos.

Al cierre de esta edición, esa agua ya se está moviendo hacia el Río Bravo. El “bomberazo” sirvió para calmar las aguas políticas, pero nos deja con una resaca muy amarga y varias preguntas que no podemos dejar para después.

¿Cuánto nos cuesta realmente este “abono”?

A veces los números grandes nos insensibilizan. Decir “249 millones de metros cúbicos” suena abstracto. Pero si traducimos ese volumen a lo que consumimos las personas en nuestras casas, el dato es escalofriante.

Esa cantidad de agua que estamos entregando para que no nos suban los impuestos comerciales, equivale a lo que consumen en un año completo casi 18.6 millones de personas (si tomamos el promedio nacional de consumo por habitante).

Piénselo un momento: estamos enviando agua suficiente para abastecer a casi el 15% de la población de México. Y lo hacemos mientras más de 12 millones de compatriotas no tienen agua regular en sus llaves, y mientras ciudades enteras sobreviven a base de tandeos y pipas. Somos muy eficientes para cumplirle al vecino cuando nos amenaza, pero seguimos debiéndole lo básico a nuestra propia gente.

Compramos tiempo, no soluciones

Que nadie se confunda: el problema no se resolvió, solo se pateó el bote un poquito más lejos. El comunicado oficial dice claramente que los gobiernos tienen hasta el 31 de enero de 2026 para cerrar un plan definitivo. Es decir, compramos apenas unas semanas de tranquilidad.

La advertencia sigue ahí: si volvemos a fallar, cada país actuará “de manera soberana”. Y ya sabemos qué significa eso en el idioma de la actual administración estadounidense: sanciones y bloqueos. El agua ya es oficialmente una ficha de apuesta en la mesa del T-MEC.

Mucho plan, poco presupuesto

¿Por qué llegamos a este punto donde tenemos que escoger entre quedarnos sin agua o quedarnos sin comercio? La respuesta fácil es culpar a la falta de lluvias, pero la verdad es que la culpa es de la falta de inversión.

Este año aplaudimos que la nueva Ley General de Aguas y el Plan Nacional Hídrico escucharan a los expertos. Qué bueno que haya papel y pluma. Pero, como hemos dicho hasta el cansancio en este espacio: una deuda de agua no se paga con leyes, se paga con tuberías.

De nada sirve tener planes bonitos si el presupuesto no suelta el dinero. El Presupuesto de 2025 no trae los recursos necesarios para la emergencia que vivimos. Aprobar leyes sin darles dinero para obras reales es, con todas sus letras, simulación.

El agujero en el bolsillo

Lo más frustrante es que México sí tiene agua, pero la tiramos.

Primero, en las ciudades: seguimos operando como si tuviéramos cubetas rotas. Los organismos operadores pierden hasta el 40% del agua potable en fugas. De cada 10 litros que potabilizamos, 4 se van a la tierra por tubos viejos antes de que usted pueda lavarse las manos.

Segundo, y más grave: el campo. El 70% del agua del país se usa para la agricultura, y la inmensa mayoría se sigue regando por inundación, una técnica del siglo pasado que desperdicia la mitad del líquido.

Si nos tomáramos en serio la tecnificación del campo —cambiando a riego por goteo—, ahorraríamos tanta agua que pagarle a Estados Unidos sería cosa de risa. La industria cervecera ya puso el ejemplo: en 20 años bajaron de usar 14 litros de agua por litro de cerveza, a solo 3. ¿Por qué no podemos hacer eso a nivel nacional?

¿Qué sigue para el 2026?

El 31 de enero está a la vuelta de la esquina. Si queremos llegar a la revisión del tratado sin miedo, necesitamos dejar de reaccionar y empezar a actuar.

Necesitamos tres cosas urgentes:

Dinero etiquetado: Que el presupuesto para arreglar fugas en las ciudades sea intocable. Tecnificación del campo ya: Apoyar a los agricultores para que dejen de regar por inundación. Ahí está el agua que nos falta. Verdad: Que nos digan con claridad cuánta agua hay en las presas y cómo se va a administrar.

Este pago de diciembre fue un torniquete para no desangrarnos económicamente, pero la herida sigue abierta. El derecho humano al agua no se garantiza firmando cheques de agua en Washington, se garantiza invirtiendo en la tubería de nuestra propia casa.

O arreglamos nuestras fugas y tecnificamos el campo, o vamos a seguir viviendo bajo la amenaza del arancel.

¡Aguas, México!