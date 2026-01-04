Aunque poderosa, la IA no genera conocimiento nuevo: especialista

IA en las escuelas La IA no sustituye al aprendizaje, ni debe reemplazar el proceso de comprender conceptos y lecturas, etc. (Jenny Enriquez)

La inteligencia artificial (IA) no sustituye al aprendizaje, ni debe reemplazar el proceso de comprender conceptos y lecturas, generar ideas propias, captar lecturas, realizar ejercicios sobre lo aprendido y asimilar nuevos conocimientos, externó el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Rodrigo Alonso Cardoso González.

Sin embargo, como herramienta ofrece información inmediata, formas de redacción y de organización de pensamientos que han aportado otras personas, reconoció el estudioso de los efectos de las tecnologías digitales en la vida social y la educación de los jóvenes.

El doctor en Sociología aseguró que, ante la incertidumbre y tensión que ocasiona saber si la IA está prohibida o permitida en el proceso de aprendizaje, las instituciones educativas y los docentes tienen la responsabilidad de abrir espacios para dialogar sobre este tema.

Hay que hacerlo, sugirió, desde la oportunidad y no desde el castigo, debemos enseñar a partir de la transparencia qué implica hacer uso responsable, qué significa un empleo ético, pues varias alumnas y alumnos no entienden qué es.

Cardoso González citó un estudio realizado en la UNAM por Mario Benavides-Lara y colegas de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE), el cual aplicó una muestra a más de cuatro mil 700 estudiantes de la Universidad Nacional, y reveló porcentajes de la utilización de esta herramienta: 87 por ciento en bachillerato, 81 en licenciatura y 88 en posgrado.

El cuestionario también se aplicó a más de dos mil académicas y académicos, quienes tuvieron un porcentaje mayor al 80 por ciento de aplicación de IA generativa, es decir, la que crea contenido nuevo como texto, imágenes, música, audio y video, así como modelos de aprendizaje automático que aprenden patrones y estructuras a partir de grandes cantidades de datos.

Sabemos que recurren a ella, pero hay poca información de cómo lo hacen. Tenemos una gran oportunidad para hacer preguntas, reducir la tensión que genera este tópico en las aulas y en las instituciones, comentó.

De acuerdo con el estudio, los principales usos que tanto el profesorado como el estudiantado hacen de la IA generativa tienen que ver con la obtención y búsqueda de información y, en menor medida, para aspectos de apoyo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual advierte acerca de la necesidad de formar a la comunidad universitaria en las capacidades reales y específicas que tienen las herramientas de IA generativa para prevenir su infrautilización, empleo incorrecto o poco ético.

“Tenemos que enseñar desde las bases de transparencia y uso responsable, reconocer dónde está el trabajo de los estudiantes y, desde ahí, valorar cómo pueden incorporar herramientas con las que aprendan sobre su proceso”, opinó Cardoso González.

El sociólogo destacó que, a veces, el alumnado trata de “humanizar” los textos para disfrazar la asistencia de IA. Pero lo que queda en evidencia es que están perdiendo de vista cuál es el propósito de la educación. Si es para obtener buenas calificaciones y salir del paso, ahí es donde tenemos que poner atención.

Aunque la IA es poderosa no puede generar conocimiento nuevo, crea mezclas entre lo que existe; construir algo nuevo parte de la reflexión y la creatividad humana.