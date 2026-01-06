Alistan el XXV Congreso Nacional y el XIV Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica en BCS

Eventos La doctora Gracia Alicia Gómez Anduro, investigadora del Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con la participación de la doctora Gracia Alicia Gómez Anduro, investigadora del Cibnor, con el tema: Congreso de Ingeniería Bioquímica.

La ciudad de La Paz, Baja California Sur, está lista para recibir el XXV Congreso Nacional y el XIV Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica de manera conjunta las XXIII Jornadas de Biomedicina y Biotecnología Molecular. Entérate de los detalles que nos platica en este episodio Gracia Gómez, investigadora del Cibnor.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify

https://open.spotify.com/episode/6acFOh1mqDhHuHOHBlH7jP