¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional? Astronautas regresarán antes por una “situación médica” (Agencia EFE)

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) pospuso el paseo espacial de la misión Crew-11 debido a un problema de salud de uno de los astronautas que forma parte de la tripulación.

La agencia espacial estadounidense evalúa la posibilidad de adelantar el final de la misión para que el astronauta, cuya identidad no ha sido revelada por la NASA, pueda ser atendido en la Tierra.

¿Qué pasó en la Estación Espacial Internacional?

A bordo de la misión espacial Crew-11 se encuentran Oleg Platonov, Mike Fincke, Zena Cardman y Kimiya Yui.

Los astronautas se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) como parte de una misión que incluía una caminata espacial prevista para este 8 de enero.

Sin embargo, un problema de salud de uno de los miembros de la tripulación llevó a la agencia aeroespacial a considerar la suspensión de dicha actividad y la posibilidad de trasladarlo de regreso a la Tierra para recibir atención médica.

¿Quién es el astronauta que fue afectado por problemas médicos en el espacio?

La NASA no ha compartido el nombre del astronauta afectado, debido a derechos de privacidad. No obstante, se informó que el problema médico surgió el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital.

En un comunicado, la agencia señaló que el estado actual del astronauta es estable, aunque no descarta la posibilidad de posponer la misión y trasladarlo a la Tierra para su tratamiento.

“Debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre este miembro de la tripulación. La situación es estable”, informó la organización estadounidense.

De acuerdo con la información emitida por la NASA, la operación de regreso a la Tierra únicamente incluiría al astronauta afectado y no a la totalidad de la tripulación.

Esto, según expresó la agencia, se debe a que “llevar a cabo nuestras misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad, y estamos evaluando todas las opciones, incluida la posibilidad de finalizar anticipadamente la misión Crew-11”, indicó la NASA respecto a la contingencia presentada este miércoles.





¿Qué es la misión Crew-11?

La misión Crew-11 forma parte del programa de vuelos tripulados de la NASA en colaboración con empresas privadas, cuyo objetivo es mantener una presencia humana continua en la Estación Espacial Internacional.

Estas misiones permiten realizar investigaciones científicas, pruebas tecnológicas y labores de mantenimiento en microgravedad.

Cada tripulación de la serie Crew cumple funciones clave en el funcionamiento del complejo orbital, como experimentos biomédicos, observación terrestre y actividades extravehiculares.

Además, estas misiones contribuyen a la preparación de futuras exploraciones espaciales de larga duración, incluyendo viajes a la Luna y Marte.