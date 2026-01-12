UDLAP inicia 2026 con estudiantes y catedráticos que destacan en el extranjero

Excelencia. Heriberto Espino Montelongo, Nuria Arroyo Bustamante y José Ángel Palomares Velázquez obtuvieron el segundo lugar del hackathon organizado por el Tech Capital Puebla Summit 2025.

Reconocimientos y premios en diseño, conversatorios en Egipto sobre el modelo educativo de la UDLAP, detección de padecimientos en bebés o publicación de artículos de maestros en importantes revistas extranjeras, son algunos de los logros con los cuales la Universidad de las Américas Puebla, la institución educativa cuyo rector es Luis Ernesto Derbez, ha comenzado su programa académico y de extensión universitaria.

Estás son algunas de la acciones más destacadas que se han llevado a cabo durante el fin de 2025 y el arranque del presente año:

Estudiante es reconocido en el Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation 2025

Eduardo Rafael Garrido Ortiz, estudiante del Doctorado en Ciencia de Alimentos de la UDLAP, obtuvo el segundo lugar en el concurso de exposición de carteles del Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation 2025, evento que tuvo como objetivo buscar nuevas alternativas sostenibles y ecológicas que mejoren ciertas propiedades en los alimentos.

Sobre el evento, el estudiante de la UDLAP explicó que se realizó con el fin de fomentar la divulgación científica, por lo que distintas instituciones educativas y gubernamentales invitaron a estudiantes de educación superior a presentar, en el Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation, realizado en Jalisco, sus trabajos de investigación en cartel en torno a las proteínas vegetales, insectos y hongos: “Es un foro tecnológico en donde se presentan trabajos sobre nuevas proteínas, cárnicas, vegetales y de insectos, y en el que también se ve toda la parte de cómo se extraen estas nuevas proteínas y cómo se sustituyen en ciertos alimentos”.

Estudiantes desarrollan herramienta médica para detectar padecimientos de un bebé

Estudiantes de las licenciaturas en Ciencia de Datos y en Actuaría de la UDLAP, obtuvieron el segundo lugar del hackathon organizado por el Tech Capital Puebla Summit 2025, una competencia que consistió en construir un modelo de detección de uno de cinco padecimientos que pudiera presentarse en un bebé y que se puede detectar a través de escuchar su llanto: Asfixia, hipoacusia, hiperbilirrubinemia, hipotiroidismo y plena salud.

Heriberto Espino Montelongo, Nuria Arroyo Bustamante y José Ángel Palomares Velázquez son los estudiantes de Ciencia de Datos y de Actuaría de la UDLAP que participaron en este evento, el cual fue diseñado para consolidar al Estado de Puebla como un polo estratégico de innovación tecnológica, pues planteó el reto de desarrollar una forma de reconocer el padecimiento de un bebé a través de escuchar su llanto como: Asfixia, obstrucción de las vías respiratorias; hipotiroidismo, afección de la glándula tiroides que disminuye el metabolismo causando fatiga, aumento de peso, estreñimiento, depresión, entre otros padecimientos; hipoacusia, pérdida parcial o total de la capacidad auditiva; hiperbilirrubinemia, exceso de una sustancia amarillenta en la sangre que causa piel y ojos amarillos; o que pudiera estar sano y el llanto sea por otro factor.

La dinámica de este hackathon consistió en que los organizadores les dieron a los participantes diversos sonidos de llantos de bebés, para con ellos los estudiantes sacar métricas sobre los atributos del sonido, tanto de frecuencia, energía, armonía y amplitud. Al mismo tiempo aplicaron una herramienta matemática para descomponer los sonidos, obteniendo gráficas de las ondas que visualmente les dio la capacidad de clasificar qué tipo de llanto era. Basado en ambos procesos, Heriberto, Nuria y José Ángel desarrollaron un algoritmo que determina una mejor predicción.

Académica UDLAP promueve la colaboración internacional en institución educativa de Egipto

La Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla, tuvo una presentación especial en Galala University, ubicada en Al Galala en Suez, Egipto, donde dio una charla general sobre la mejor universidad privada de México: la UDLAP, y expuso la importancia de la colaboración internacional para promover la educación farmacéutica y la atención al paciente.

Durante su exposición, la Dra. Castro afirmó que Egipto, México y Latinoamérica coinciden mucho en temas de riesgo por falsificación de medicamentos, una calidad subestándar de los mismos y prácticas no idóneas en prescripción o automedicación por parte de la población, por lo cual la Organización Mundial de la Salud constantemente emite alertas de productos que están en el mercado. “Hay un mercado negro de medicamentos que opera en todo el mundo y los sistemas de farmacovigilancia en cada país deben estar lo más robustos posibles, para detectar esos productos que no tienen la calidad adecuada y que no aparezcan a disposición de la población o de los hospitales y farmacias”, agregó la decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP.

Asimismo, señaló que los antibióticos, medicamentos muy costosos para enfermedades complejas o para autoinmunes, son generalmente los más falsificados, por tal motivo la Dra. Lucila Castro enfatizó en su charla la necesidad de hacer alianzas para vigilar la transportación y distribución de fármacos en cada país, y a nivel universidades se debe formar adecuadamente a los estudiantes relacionados a temas de salud, tanto para evitar malas prácticas como para promover la conciencia de seguridad en los medicamentos y de los dispositivos médicos para proteger el bienestar de la población.

Académico publicó artículo de innovación tecnológica en Clay Target Nation, revista de prestigio internacional

El Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses, académico de la UDLAP, escribió un artículo donde explora distintos sistemas de entrenamiento para tiro deportivo basados en realidad virtual e Inteligencia Artificial, el cual fue publicado en Clay Target Nation, una de las tres revistas de alto prestigio en el mundo sobre tiro deportivo.

A raíz de participar en el Campeonato Nacional de Super Sporting Clays, una competencia de tiro a discos de arcilla que reunió a competidores de alto nivel y donde el Dr. Serrano obtuvo el tercer lugar por parejas así como el quinto puesto de forma individual, el académico de la UDLAP decidió documentar su preparación basada en el uso de tecnología de realidad virtual e Inteligencia Artificial, para simular escenarios reales de competencia, permitiéndole perfeccionar la coordinación ojo-mano y optimizar la toma de decisiones bajo presión, elementos clave para un desempeño competitivo de alto rendimiento.

“Es un simulador de desarrollo finlandés que funciona con un visor y una culata que replica una escopeta, la idea es hacer memoria muscular y la Inteligencia Artificial se va adaptando a tus estadísticas, haciéndote las cosas un poco más complicadas cada vez. Tiene modos en donde compites hasta contra cuatro bots que se adaptan a ti, entonces es un entrenamiento nuevo”, explicó el Dr. Martín Serrano.