¿Neanderthales en la playa?

Neandertales Figura 1. Del lado izquierdo, familia de Neandertales caminando por la playa, en la base de las dunas costeras (imagen realizada con IA, por la autora). Fotos del lado derecho, huellas de pies de homínidos en las playas del Pleistoceno, hace 100,000 años (fotos publicadas en de Carvalho et al. 2025).

Diversos tipos de humanos en la costa

La noción de la presencia de humanos en las zonas costeras es conocida por todos. De hecho, estudios recientes muestran que la mitad de las ciudades con al menos 100,000 habitantes se encuentra en la costa. Estos datos indican que el 40% de la población humana vive en las zonas litorales, lo que representa miles de millones de personas. Además, una actividad preponderante del turismo mundial está dirigido a las costas, lo que aumenta aún más nuestra presencia en estos ambientes.

Aunque la intensa urbanización costera ha ocurrido principalmente en los últimos 200 años, al parecer, nuestra atracción por este ambiente no es nueva, ni mucho menos. Un hecho sorprendente es el hallazgo de humanos primitivos en la costa sur de la Península Ibérica, el cual fue revelado en un trabajo publicado en 2025 en la revista Nature Scientific Reports. El estudio liderado por el geólogo Carlos Neto de Carvalho marca un hito en la investigación sobre las actividades de los Neandertales. Los autores muestran el descubrimiento de huellas de pisadas fosilizadas de un grupo de Neandertales caminando por las playas y dunas costeras (Figura 1). Se encontró que 9 huellas pertenecerían a adultos, 15 a adolescentes y 7 a niños (incluyendo un infante que apenas caminaba), por lo que se trata de la presencia de un grupo familiar, con hombres, mujeres y niños. ¿Cuándo? ¡Hace más de 100,000 años! Se trata de las primeras huellas Neandertales descubiertas en la Península Ibérica y las más antiguas del Pleistoceno superior en todo el mundo. El Pleistoceno Superior ocurrió hace entre 129,000 y 11,700 años.

Neandertales Figura 2. Lençóis Maranhenses en el noreste de Brasil. Foto de Wikimedia commons.

El paseo por la playa, congelado en el tiempo a través de las huellas fosilizadas, contesta muchas incógnitas sobre este grupo de homínidos, los más cercanos a nuestra especie. Normalmente, las evidencias Neandertales se asocian con cuevas; en raras ocasiones se han encontrado en lugares abiertos como la playa. Por ello, este hallazgo es particularmente excepcional. El análisis de las rocas donde se encontraron las huellas indica la presencia de una laguna interdunaria. Probablemente, se parecía al hermoso sistema de dunas con lagunas de Brasil que se conoce como Lençóis Maranhenses (Figura 2). Las huellas de estos humanos primitivos revelan, además, la coexistencia con mamíferos como ciervos, jabalíes, cánidos.

¿Por qué estaban en la playa? ¿De paseo o de cacería?

Aunque no hay mucha evidencia al respecto, los arqueólogos proponen que, si los Neandertales tenían conductas parecidas a las nuestras, es probable que la laguna interdunaria se utilizara como sitio de recreación y pesca. ¿Sería un lugar de ocio y esparcimiento? La respuesta está pendiente.

Por otro lado, el hecho extraordinario de que algunas de estas huellas humanas se superponen o entrelazan con rastros de ciervos ha llevado a los investigadores a plantear una hipótesis fascinante: los Neandertales podrían haber aprovechado la topografía de las dunas y la visibilidad limitada del terreno para tender emboscadas a sus presas. Este sería un claro ejemplo de comportamiento estratégico y coordinado, muy alejado de la imagen simplista y bruta con la que muchas veces se ha retratado a estos homínidos.

Organización social

La presencia de huellas del pie de un infante implica que el campamento estaba cerca, que no se trataba de una expedición puntual, y que incluso los más pequeños estaban involucrados, o al menos presentes, en las tareas cotidianas del grupo. Esto refuerza la idea de que los Neandertales no eran nómadas errantes que vagaban sin rumbo de manera aleatoria. Al parecer, planificaban sus desplazamientos, aprovechaban los recursos del entorno y compartían el conocimiento y la experiencia entre generaciones. Los nuevos hallazgos ofrecen una perspectiva excepcional demostrando que eran más versátiles y estaban más adaptados ecológica y cognitivamente a los entornos costeros de lo que se pensaba.

¿Neandertales en las playas de hoy?

Si consideramos la evidencia científica que indica la presencia de un 5-6 % de genoma Neandertal en los humanos modernos, entonces podremos decir que, a través de nosotros, los Neandertales siguen paseando por las playas, al menos, parte de ellos.

Referencias

