¿Días de 25 horas? La NASA explica cuándo ocurrirá la nueva rotación de la Tierra

La Tierra. La Tierra. (La Crónica de Hoy)

¿Y si un día tuviera 25 horas? Aunque suena a ciencia ficción o a argumento de una película, la NASA y la comunidad científica han explicado que, muy lentamente y a lo largo de millones de años, nuestro planeta podría experimentar días más largos. Lo que no significa que mañana te despiertes con una hora extra, pero sí nos da una oportunidad fascinante para hablar de cómo la Tierra, el tiempo y el movimiento están conectados de formas que quizá nunca imaginaste.

¿Por qué los días podrían a tener 25 horas?

Gracias a la ciencia y la academia sabemos hasta hoy que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta completa sobre su propio eje. Sin embargo, se sabe que no siempre ha sido una cifra fija. Y es que, hace cientos de millones de años los días eran considerablemente más cortos. Esto se debe a que la rotación de la Tierra se está desacelerando de manera gradual por causas naturales, principalmente por la interacción gravitacional con la Luna.

Cuando la Luna “jala” la Tierra, actúa como un freno muy sutil en su rotación. Esta fuerza no es algo que notemos de día a día, pero a lo largo de escalas de tiempo millonarias, tiene un impacto significativo.

¿Cuándo podría pasar esto?

Antes de que te ilusiones con un día extra para dormir, comer o ver tu serie favorita, hay que aclarar algo importante: este cambio no ocurrirá en nuestra vida ni en la de muchas generaciones futuras. Hablamos de aproximadamente 200 millones de años.

Los estudios geológicos y astronómicos sugieren que, debido a la desaceleración gradual, la duración de un día terrestre podría acercarse a las 25 horas tras cientos de millones de años de lento frenado. Es un proceso natural del sistema Tierra-Luna que ha sucedido desde que se formó nuestro planeta.

La medida de 24 horas es un acuerdo humano para organizar el tiempo: calendario, horarios, días laborales, noches, etcétera. La posible extensión del día debido a cambios en la rotación de la Tierra no transforma mágicamente la forma en que contamos el tiempo en nuestro día a día… al menos no todavía.

Para que un día tuviera oficialmente 25 horas, el cambio tendría que ser lo suficientemente grande como para que la rotación de la Tierra se desacelerara significativamente. Y aunque eso está ocurriendo gradualmente, no es algo que afecte nuestra rutina cotidiana ni en este siglo ni en los próximos miles de años.

A primera vista podría parecer solo una curiosidad científica, pero entender estos cambios nos ayuda a conocer mejor la dinámica de nuestro planeta, su historia y la manera en que interactúa con la Luna y otros cuerpos celestes.