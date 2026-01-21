La Familia, solución de fondo para Reconstruir Tejido Social de México: CIFAM

El reto mayor que tenemos como personas y como familias es aprender a pedir ayuda a tiempo; ninguna familia es perfecta, todas pueden ser mejores, dice Mario Romo, Líder Nacional de Red Familia — Para que las familias mexicanas cuenten con ayuda a tiempo ante los desafíos actuales, sean fortalecidas y promover su unidad, será realizado el IV Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, en Monterrey, Nuervo León, del 27 de febrero al 1 de marzo.

Bajo el lema "Familias Forjadoras de Esperanza“, los asistentes podrán participar en conferencias magistrales, talleres educativos y actividades diseñadas para todas las edades de los integrantes de la Familia, desde los pequeños hijos, hasta los abuelitos.

Mario Romo, líder nacional de Red Familia, dijo que “todas las familias tenemos retos, dificultades y muchas alegrías también; el reto que tenemos todos como personas y como familias es saber pedir ayuda a tiempo”.

En conferencia de prensa, añadió que durante las anteriores ediciones del CIFAM, y luego de 25 años de trabajar en favor de las familias, tene evidencia que el reto mayoer de las personas y las familias es atreverse a pedir ayuda.

Monterrey, paradigma de Prosperidad… y Divorcio

La elección de Nuevo León como sede del CIFAM 2026 obedece a un indicador preocupante; aunque Monterrey se proyecta como un bastión de empresa, trabajo y esfuerzo, la entidad enfrenta una de las tasas de divorcio más altas en el país.

Esta desconexión entre el éxito profesional, económico y la estabilidad familiar subraya la urgencia de generar espacios de acompañamiento que ofrezcan herramientas prácticas ante la fragmentación familiar que padecen las familias.

Mario Romo reveló que la mayor parte de las separaciones en el país, ocurren en Monterrey; “tiene el doble del promedio de divorcios que el resto de la República y la gran mayoría de estas se podrían haber resuelto si hubieran pedido ayuda a tiempo”.

Expresó que también hay estudios que demuestran que “no pasan nueve meses cuando uno o los dos se arrepienten de haber tomado esa decisión arrebatada”.

Mejores Familias, Mejores Países

Por su parte Fernando Milanés, presidente del CIFAM, afirmó que es posible cambiar el mundo familia por familia.

“Las familias son, somos, forjadoras de esperanza, pero normalmente no estamos preparados suficientemente para los innumerables desafíos que la vida nos presenta; no hay familias perfectas, las hay más o menos funcionales, pero cualquier familia puede ser mejor”, indicó.

Acompañado por Ana Laura Garza, Mara Fernández, y Mauricio Flores, voceros del CIFAM 2026, aseguró que todas las familias de Monterrey, Nuevo León y México, pueden ser mejores.

“Es lo que nos mueve a traer por primera vez al norte del país el Congreso Internacional de las Familias, espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración intersectorial e interreligioso para fortalecer nuestro hábitat natural, la familia”, explicó.

Detalló que swerá un fin de semana en el que toda la familia puede enfocarse en lo que es más importante, la propia familia, de la mano de más de 100 reconocidos especialistas nacionales e internacionales que h compartirán herramientas prácticas y orientación personalizada para mejorar la convivencia y el desarrollo humano.

Dijo que serán abordados temás de interés para los roles familiares como esposos, padres, hijos, y abuelos, que permita construir proyectos de vida en común con un enfoque práctico de tal modo que se puedan llevar a casa aprendizajes, respuestas, herramientas para crecer como personas y como familias.

“Queremos que las familias sean lo que están llamadas a hacer para que vivan sus integrantes plenamente y la sociedad florezca”, expresó.

Además, el CIFAM 2026 contará con una exposición comercial y espacios de escucha gratuitos para fortalecer el tejido social desde el hogar; así los organizadores reafirman el papel fundamental de la familia como motor principal de paz y cohesión en la comunidad.

Refugio ante la Fragmentación

En un entorno nacional y global marcado por la polarización y la fragilidad de los vínculos, la familia emerge no solo como una unidad privada, sino como la infraestructura social primaria donde se gestan las transformaciones más profundas.

El anuncio del CIFAM 2026 en Monterrey plantea alternativas fundamentales para que las soluciones a las crisis de seguridad y bienestar residan en el fortalecimiento de los hogares y sus integrantes, más que en políticas públicas o ayudas sociales.

Familia, más Importante que Trabajo

Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey 2026, dijo que el congreso es un punto de encuentro intersectorial para recordar que la familia, según 7 de cada 10 mexicanos, es el aspecto más relevante de su vida, incluso por encima del desarrollo profesional.

Sin embargo, la brecha entre la valoración de la familia y su funcionalidad real es el dilema que este evento pretende abordar.

Flores subraya que el objetivo es ofrecer herramientas concretas y generar impacto duradero.

“Queremos que cada familia que participe en el CIFAM Monterrey 2026 salga motivada y fortalecida, con herramientas prácticas y con la certeza de que su papel en la sociedad es insustituible. Un mejor futuro para Nuevo León comienza en la familia”.

Modelo de Intervención Familiar, las “Salas de Escucha”

A diferencia de otros foros académicos, el CIFAM 2026 propone un enfoque de cooperación interreligiosa y multisectorial; el valor añadido del congreso reside en su capacidad para ofrecer un acompañamiento tangible a través de un singular modelo.

Este integra las Salas de Escucha, espacios donde especialistas brindan orientación personalizada y gratuita para las familias que enfrentan crisis.

También incluye los Programas Generacionales, que involucra contenidos específicos para jóvenes, adolescentes y niños que buscan integrar un proyecto de vida sólido desde la temprana edad.

Un tercer componente es la Expo Familia, una plataforma de más de 180 stands que vincula productos y servicios con el bienestar doméstico, especializados en fortalecimiento familiar.

Este esquema reconoce que no existen “familias perfectas”, sino sistemas humanos que requieren herramientas de resiliencia para sanar y crecer.

Si la Familia Florece, la Comunidad prospera

El análisis de los organizadores sugiere que el fortalecimiento familiar actúa como un generador de paz y desarrollo social.

Al dotar a los padres y educadores de competencias emocionales y relacionales, se reduce la presión sobre los sistemas públicos de salud y seguridad.

Con la expectativa de reunir a 15 mil participantes de México y el sur de Estados Unidos, el CIFAM 2026 se perfila como un laboratorio de esperanza en una era de incertidumbre, que sea capaz de generar políticas públicas de familia y vida para una mejor agenda nacional.

El movimiento que integra el CIFAM confía influir para que las empresas y gobiernos reconozcan a la familia como el bien común más valioso.

El futuro de la cohesión social en Nuevo León y en México comience por forjarse en casa.

La Familia, solución de fondo para Reconstruir Tejido Social de México: CIFAM