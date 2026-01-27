Expertos internacionales analizan en la UDLAP los nuevos rumbos de la psicología global

Conferencia La doctora Marisela Montenegro Martínez y el doctor Joan Pujol Tarrés, académicos del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona ofrecieron la plática. (UDLAP)

La conferencia “Alianzas políticas y articulaciones epistemológicas: Apuntes para repensar la psicología contemporánea”, impartida por la Dra. Marisela Montenegro Martínez y el Dr. Joan Pujol Tarrés, académicos del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), se llevó a cabo organizada por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Escuela de Ciencias Sociales.

En su presentación, ante un auditorio colmando, los expertos internacionales pidieron a los alumnos analizar cómo se produce, valida y se utiliza el conocimiento psicológico hoy en día, especialmente en contextos sociales y políticos complejos. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de repensar fenómenos sociales que afectan a millones de personas en la modernidad, tales como el agotamiento laboral, las redes sociales, el uso de etiquetas y categorías entre personas y la falta de interacción disciplinaria para llegar a soluciones duraderas.

“Es necesario contar con una psicología mestiza que logre cuestionar fronteras que defienden las categorías del sujeto. Una que busque articular alianzas improbables entre movimientos sociales, culturales y universitarios que sean capaces de generar un cambio real en nuestro mundo”, comentó la Dra. Montenegro, profesora lectora del Departamento de Psicología Social de la UAB.

Por su parte, el Dr. Pujol Tarrés, profesor titular del mismo departamento de la UAB, enfatizó que es vital dejar de “separar las distintas corrientes psicológicas para poder entender la disciplina de una manera más completa. Debemos escapar de la idea de la psicología como algo del individuo y ver dicha ciencia como procesos que se están dando a distintos niveles”.

Adicional a la plática con la comunidad UDLAP, el Dr. Pujol dejó en claro que la psicología cuenta con mucho futuro laboral, ya que pronto se abrirán “muchas áreas como el tema de redes, seguridad, la percepción individual y la gestión de conflictos a nivel local e internacional”.

Finalmente, desde la perspectiva de la Dra. Montenegro, “la sociedad actual tiene muchos desafíos, pero el psicólogo moderno puede ofrecer soluciones a nivel individual y global; puede trabajar con personas, empresas u organizaciones sin fines de lucro. Por lo mismo, tiene muchas posibilidades de hacer un cambio real y efectivo en el mundo tan complicado que vivimos”.

Es importante resaltar que la Universidad de las Américas Puebla cuenta con un convenio de colaboración con la UAB, lo que facilitó la conferencia impartida a la comunidad universitaria. Con respecto a la importancia de este evento, el Decano de la Escuela de Ciencias Sociales, el Dr. Juan Antonio Leclerq Ortega, expresó que “en la UDLAP, el programa de psicología tiene un lugar muy especial, en parte porque estamos hablando del programa académico más antiguo en México de la disciplina, algo que nos hace sentir muy orgullosos; pero también, porque existe un departamento y un estudiantado preocupados por aprender, por pensar de una forma permanentemente crítica y logrando conectar sus conocimientos con el acontecer local, regional, nacional y por supuesto, global”.

Si estás interesado en estudiar uno de los programas académicos en psicología que ofrece la UDLAP, el cual está integrado por dos licenciaturas en Psicología Clínica y en Psicología Organizacional, y una maestría en Psicología Organizacional, te invitamos a visitar https://www.udlap.mx/ofertaacademica.