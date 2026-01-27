Programa Basura Cero Estratégico en el Centro de Investigaciones Costeras La Mancha

Basura Slider Equipo Central del Proyecto Basura Cero del CICOLMA . (T. Esmeralda Vilchis.)

Desarrollo

La Mancha es una comunidad costera y área natural protegida perteneciente al municipio de Actopan, Veracruz, ubicado en la planicie costera del Golfo de México. Cuenta con más de mil hectáreas en donde se pueden encontrar playas, dunas, manglares, selva mediana y baja, lagunas, humedales y litoral rocoso, hogar de una gran diversidad de flora y fauna.

En la década de los años setenta, la construcción de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la solicitud al Dr. Gonzalo Halfter para que realizara estudios biológicos preoperacionales que evidenciaron la necesidad de salvaguardar los ecosistemas, generaron la idea de crear la estación y el área protegida de La Mancha. Esta Estación inició su funcionamiento como parte del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, A.C. (INIREB) y a partir de los años noventa transitó hacia una nueva etapa con la constitución del Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) y su fundación como Centro de Investigaciones Costeras La Mancha (CICOLMA).

El CICOLMA presentan características particulares que permiten poner atención en los significados de estar o habitar sus espacios desde la mirada de sus diferentes actores sociales. Por un lado, apoya y promueve la producción de conocimiento científico sobre los ecosistemas costeros, los programas de docencia a nivel de posgrado, y la incidencia social a través del trabajo comunitario y programas de conservación y educación ambiental. Por el otro, la población ha desarrollado proyectos de ecoturismo y conservación que incluyen ecoalojamientos y diversas actividades como paseos en lancha, senderismo y observación de aves. De esta manera, en la comunidad y estación de La Mancha convergen grupos de personas que realizan distintas actividades dentro del área natural protegida, las cuales impactan en menor o mayor medida el entorno (Figura 1).

BASURA Figura 1. Foto A. Playa La Mancha. Foto B. EcoGuías trabajando en el vivero comunitario. (EcoGuías La Mancha.)

En los últimos años, la afluencia del turismo se incrementó notablemente, favoreciendo a los habitantes con la derrama económica que esto conlleva, sin embargo, también trajo como consecuencia serios problemas de contaminación, entre los que se encuentra la alta producción de residuos sólidos urbanos, comúnmente conocidos como basura.

La disposición inadecuada de los residuos causa diversos problemas, entre ellos la generación de fauna nociva (moscas, cucarachas, ratas, entre otro), que con frecuencia se convierten en vectores que originan enfermedades y ponen en riesgo la salud de la población. También contaminan el suelo, ya que los lixiviados (líquidos que se derivan de la descomposición de residuos orgánicos y que al mezclarse con otros residuos se vuelven altamente contaminantes) afectan su composición y a los organismos que viven en él; como la localidad se ubica en una franja costera, el suelo arenoso permite la filtración de estos lixiviados que llegan muy rápidamente a los cuerpos de agua, afectando a las plantas y animales de los ecosistemas que en ellos se desarrollan.

Un efecto poco conocido de la acumulación de residuos es el que tiene que ver con el cambio climático. La descomposición de la materia orgánica (desechos de alimentos, papel, cartón, restos de jardinería) emite una gran cantidad de metano, un gas de efecto invernadero que acelera el calentamiento global incluso más rápido que el bióxido de carbono. El cambio climático tiene consecuencias importantes para las zonas costeras, el incremento del nivel del mar y las modificaciones en la temperatura ponen en riesgo los ecosistemas acuáticos, así como el desarrollo económico y social de las comunidades que las circundan.

Considerando lo anterior y con la finalidad de realizar acciones para mitigar los efectos de este tipo de contaminación, a partir del mes de abril de 2025 se puso en marcha en el CICOLMA el Programa Basura Cero Estratégico, que tiene como objetivo implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos que permita el mejor manejo y aprovechamiento de los residuos. La iniciativa involucra también a personas de la comunidad, principalmente a quienes expenden comida en las palapas cercanas a la playa y a los EcoGuías, grupo de personas sensibilizadas en el aspecto ambiental ya que han colaborado con otros proyectos del INECOL, especialmente los relacionados con la conservación de los humedales. El Programa pretende, además, sensibilizar a la población y a los visitantes acerca de la importancia de responsabilizarse del manejo de sus residuos y enseñarles un esquema de separación sencillo pero eficaz que contribuya a disminuir problemas comunes como los malos olores y contribuya a que los residuos no afecten los ecosistemas ni la imagen del lugar.

El acercamiento entre el equipo de trabajo conformado por personal del CICOLMA y el INECOL y los miembros de la comunidad interesados en participar en el Programa permitió compartir información de gran valor para diseñar estrategias de intervención, entre ellas un taller sobre compostaje que se impartió en el mes de noviembre 2025 (Figura 2) y otras actividades que se desarrollarán en 2026.

bASURA Figura 2. Taller de compostaje impartido a miembros de la comunidad de La Mancha. (Trinidad Esmeralda Vilchis Pérez.)

A través de estas acciones, el INECOL refrenda su compromiso con el desarrollo de investigación en Ecología y conservación, pero también demuestra que la vinculación comunitaria y la incidencia social son dos pilares importantes que otorgan sentido a la producción de conocimiento en donde su aplicación puede generar grandes beneficios en el entorno natural y social.