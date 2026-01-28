Viejas fórmulas de tutela internacional no resolverán problemas actuales: Bremer

Encuentro Se llevó a cabo la 15ª Edición del Diplomado en Estudios sobre América del Norte del CISAN. (UNAM)

Actualmente, las mismas potencias mundiales de 1945 siguen en la escena y disfrutan de sus privilegios en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes, afirmó el embajador Juan José Bremer de Martino, director del Instituto Matías Romero.

Sin embargo, las viejas fórmulas de la tutela internacional no resolverán los problemas que se viven, añadió al acudir como invitado a clausurar la 15ª. Edición del Diplomado en Estudios sobre América del Norte, cuyos estudiantes recibieron diploma por su participación.

Ante el director del Centro de Investigaciones sobre America del Norte (CISAN), Juan Carlos Barrón Pastor, quien presidió el evento, el diplomático mexicano refirió: con el colapso soviético, en 1991, concluyó el periodo del “mundo bipolar” e ingresamos a la época actual.

Estamos frente a un escenario más complejo e imprevisible, caracterizado por una nueva y cambiante multipolaridad política y económica desordenada.

En el encuentro -organizado por el CISAN- recalcó que, al mismo tiempo, el orbe se ha vuelto más interdependiente, por lo que “muy serios problemas nos afectan a todos por igual”.

Al dictar la conferencia magistral “América del Norte y la reconfiguración del orden internacional” -en la que hizo un repaso de su libro Tiempos de Guerra y Paz. Los pilares de la democracia, de Westfalia a San Francisco- dijo que el proyecto de reordenación global, en el cual paradójicamente Estados Unidos (EUA) tiene un papel determinante, está siendo socavado por este país.

Junto con otros Estados, privilegia la fuerza militar “pasando por alto los valores civilizatorios y con ello sacrificando millones de vidas de seres humanos inocentes”, resaltó en el auditorio Mario de la Cueva, de la Torre II de Humanidades.

Juan José Bremer subrayó que el planeta está en medio de una difícil transición, y es necesario preguntarnos qué influencia tendrá la actual tendencia política prevaleciente en EUA. A decir del experto, es inaplazable una obra mayor de actualización del sistema de las Naciones Unidas y, en general, del derecho internacional.

LAS CONSECUENCIAS.

A su vez, Juan Carlos Barrón indicó que estamos en un periodo de transición, una reconfiguración del orden global, hacia una necesaria actualización del derecho internacional y, por supuesto, en este momento actores importantes, como el presidente norteamericano, Donald Trump, y grupos ultraconservadores a nivel mundial, buscan debilitar el entorno jurídico al ponerse a sí mismos encima de la ley.

Vivimos las consecuencias del poder unipolar que ejerció Estados Unidos desde 1991; el “pecado original” fue atacar Irak y con ello violentar el derecho internacional como consecuencia, apuntó.

Hoy nos alcanzan las consecuencias y vemos en Venezuela la afectación a ese conjunto de normas y a las internas, “buscando que se imponga la ley del más fuerte, la autoridad contra la normatividad, contra la institucionalidad”.

Expuso que, al iniciar su primer año de gobierno, Trump ejerció una estrategia de negociación agresiva, pero con el transcurso de los meses esta perdió potencia y credibilidad, hasta que llega el golpe en Caracas y la extracción del presidente Nicolás Maduro.

Ahí renueva su capacidad de amenaza y vemos intimidaciones hacia Cuba y México, pero en particular a Groenlandia, como parte de una estrategia de expansión estadounidense que es, a todas luces, ilegal; sin embargo, todo parece indicar que está dispuesto a dar ese paso y golpear a la actual configuración legal global.

Ante ello, puntualizó Barrón Pastor, la clave está en las instituciones universitarias. En las aulas se generan las reflexiones que nos permitirán poner las bases de ese nuevo orden internacional, que esperemos nos ayude a vacunarnos de narcisismos salvajes y establecer condiciones para una convivencia más justa entre los pueblos y las naciones.