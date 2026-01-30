La NASA actualiza las oportunidades de lanzamiento de Artemis II por el mal tiempo: No será antes del 8 de febrero

Aplazamiento El cohete Artemis II. (NASA)

La NASA ha actualizado debido al mal tiempo el ensayo general de Artemis II y las oportunidades de lanzamiento de la que será la primera misión tripulada a la Luna tras más de 50 años.

De este modo, la agencia espacial norteamericana ha fijado el lunes 2 de febrero como día de carga de combustible para el próximo ensayo general de Artemis II en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Con este cambio, la primera oportunidad potencial de lanzamiento no será antes del domingo 8 de febrero.

Durante los últimos días, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida.

Los directores han evaluado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, y han decidido modificar el cronograma.

Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con lluvia. Sin embargo, ajustar el cronograma de la prueba permitirá a la NASA tener éxito durante el ensayo, ya que el clima esperado este fin de semana podría afectar las condiciones del lanzamiento.

Aunque la NASA esperará para fijar una fecha de lanzamiento hasta que los equipos hayan revisado el resultado del ensayo general, el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son fechas viables. Cualquier retraso adicional resultaría en un cambio de fecha.

La tripulación del Artemis II permanece en cuarentena en Houston y los directores de la agencia espacial de Estados Unidos están evaluando el plazo para su llegada.

La apertura de una ventana de lanzamiento simulada durante el ensayo general con agua comienza a las 21.00 EST del 2 de febrero (03.00 horas del 3 de febrero en España) y la cuenta regresiva comienza aproximadamente 49 horas antes. La NASA continuará evaluando las condiciones meteorológicas antes de la prueba.

Durante el frío actual, los ingenieros han mantenido la Orión alimentada y han configurado sus calentadores para las temperaturas más bajas. Las purgas, utilizadas para mantener las condiciones ambientales adecuadas para los elementos de la nave espacial y el cohete, incluyendo los faldones traseros del propulsor, también están configuradas para estas condiciones.

Se mantiene en línea una transmisión en vivo 24/7 del cohete en la plataforma de lanzamiento. La NASA proporcionará una transmisión independiente para capturar las actividades relacionadas con la ropa mojada.