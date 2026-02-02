El papel de la familia en el apoyo a la investigación científica: Un pilar invisible pero esencial

Infografía Infografía sobre la familia y la ciencia. (INECOL)

Todo inicia con la curiosidad infantil. El hambre de conocer mejor tu entorno y los deseos de aportar conocimiento a la sociedad provienen de esa “semilla primígena” que es preguntarse cosas todo el tiempo. Y si, desde entonces, uno empieza a vagar por esos campos, a veces brillantes, a veces obscuros, pero siempre gratificantes de la ciencia, muchas veces sin detectar -por la inercia de la vida- que nuestros hallazgos no son productos de un esfuerzo individual sino la suma de apoyos e influencia colectiva.

Cuando ya estás adentro, es notable que la investigación científica se presenta como una labor que, sin dejar de ser divertida, requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, un compromiso constante con la búsqueda del conocimiento. Quienes nos dedicamos a esta tarea, ya sea en el campo, laboratorio o la academia, nos “topamos con pared” al enfrentar desafíos únicos que van más allá de los experimentos y las publicaciones. Bajo estas circunstancias, el apoyo de la familia se convierte en un elemento fundamental, aunque a menudo invisible, para el éxito y la sostenibilidad de nuestras carreras científicas. Pensando cuidadosamente en todo lo que le debemos a nuestras familia -estando cerca de ellos o aún a la distancia-, me permití reflexionar sobre su papel en los siguientes puntos:

A) Soporte emocional en momentos de incertidumbre

Como nos sucede todos los días, la ciencia es un camino lleno de sorpresas y de imprevistos. Las salidas de campo pueden ser un fracaso, las colectas de datos o experimentos pueden fallar, nuestras hipótesis pueden no confirmarse y las publicaciones pueden ser rechazadas (entre miles de cosas que suceden). En estos momentos de frustración y duda, es cuando la familia actúa como un refugio emocional. Un apapacho o simple gesto de comprensión acompañado de una palabra de aliento pueden marcar la diferencia entre abandonar y perseverar. Es la familia, con su afecto incondicional, quien ayuda a mantener viva la motivación y la pasión por la investigación y nos dan un “empujón” para continuar intentando hasta lograrlo.

B) Facilitando el equilibrio entre la vida personal y profesional

Solo quienes están cercanos a nosotros, tienen claro que la dedicación por la investigación científica a menudo implica largas horas en el laboratorio, salidas de campo o jornadas interminables de análisis de datos. Para muchos de nosotros, esto puede dificultar el equilibrio entre la vida personal y profesional, y es justo aquí cuando la familia juega un papel crucial al brindar flexibilidad y comprensión. Desde cuidar de los hijos mientras el/la investigador(a) está en el campo, hasta respetar los momentos de concentración en casa, cuidar o apoyar con algún familiar de la tercera edad o afectado en su salud, es donde la familia permite que el científico busque enfocarse en su trabajo sin descuidar su profesión.

C) Un apoyo logístico y económico

Hay que tenerlo claro, la investigación científica no siempre es una carrera lucrativa, especialmente en sus etapas iniciales o de formación. Muchos investigadores dependen de becas de varios tipos (ayudantías, postdoctorales) o contratos temporales, lo que puede generar inestabilidad e incertidumbre económica. En estos casos, casi siempre la familia se convierte en un soporte financiero crucial, ya contribuyendo con alguna porción de los gastos cotidianos o invirtiendo en recursos necesarios para la investigación que uno realiza (por ejemplo, libros, equipos o viajes a congresos académicos). Además, en el caso de los investigadores que trabajan en campo, la familia suele ser un apoyo logístico para sus salidas por varios días, ayudando en la organización y planificación de esas aventuras para la generación de conocimiento.

D) Fomentando la curiosidad y el amor por la ciencia

Como lo relataba al inicio de esta reflexión, en muchos casos, el interés por la ciencia nace en el seno familiar. Padres, hermanos, abuelos e inclusive amigos cercanos, que de manera empírica están fomentando la curiosidad, regalando libros de divulgación o acompañando a los niños a museos y actividades científicas. Cada uno, con esas acciones están “sembrando las semillas” de futuros investigadores. Pero no se queda solo ahí, muchos hemos tenido la fortuna de identificar que, con la familia, ya de edad avanzada puede ser un espacio para discutir ideas, compartir hallazgos y mantener viva la llama de la curiosidad. Sus cuestionamientos, inquietudes y visión natural de los eventos hacen que muchas nuevas preguntas se puedan generar como retos para seguir adelante en esta disciplina.

E) Celebrando los logros y compartiendo el orgullo

Quienes no dedicamos a esto, comprendimos desde el principio que la ciencia es una carrera de logros graduales y a veces -debemos decirlo y asumirlo- poco reconocidos, significando “un puntito o una meta” dentro de las obligaciones de tu centro de trabajo. Pero, el verdadero premio se da cuando en el momento que un artículo es publicado, un proyecto es aprobado o un descubrimiento es realizado, es justamente la familia y tus seres cercanos quienes son los primeros en celebrar estos triunfos. Sus expresiones de orgullo y reconocimiento nos refuerzan la autoestima del investigador y nos recuerdan el impacto de su trabajo, no solo en la comunidad científica, sino también en su entorno más cercano.

Reflexión final

Finalmente, aunque la investigación científica suele ser vista como una labor individual o colaborativa entre “pares”, detrás de cada científico hay una red de apoyo que hace posible su trabajo. La familia, con su amor, comprensión y sacrificio, es un pilar esencial en este proceso. Reconocer y valorar este apoyo no solo es un acto de gratitud, sino también una forma de recordar que la ciencia, al igual que la vida, es un esfuerzo colectivo y de apoyo permanente entre todos, especialmente derivado de la cercanía de afectos. Así, la próxima vez que leas sobre un descubrimiento científico, recuerda que, detrás de ese logro, hay no solo un investigador, sino también una familia que ha estado ahí, en las sombras, haciendo posible que la luz del conocimiento siga brillando.

*Red de Biología y Conservación de Vertebrados

Instituto de Ecología A.C. (INECOL)

juan.serio@inecol.mx