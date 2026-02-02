Las microalgas y su importancia en alimentación de tilapias

Podcast Kathie Estrada, investigadora del Cibnor Nayarit. (CIBNOR)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” con la participación del doctor Ernesto Goytortúa Bores, técnico del Cibnor, con el tema: “Alimento microscópico en estanques de tilapias: las microalgas.”

Desde el Cibnor Nayarit, Kathie Estrada, nos cuenta de la relevancia del alimento que consumen los organismos cultivados en estanque, los nutrientes que contiene. Reflexionamos del mundo microscópico de las microalgas.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/6fyh86yv2rad8NU5MKLSkK