Pronunciamiento: Por las Niñas que harán Ciencia

Desde 2016, hace ya 10 años, cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, iniciativa promovida por la UNESCO y ONU-Mujeres con la finalidad de recordar que el talento científico está incompleto si no se incluye a las mujeres, que representan la mitad de la población mundial.

En pleno siglo XXI aún se lucha por espacios donde se reconozca el talento femenino, en este caso, en la ciencia, en la que también se requiere un enfoque diferente; las miradas de las mujeres permiten nuevas observaciones y nuevas respuestas. A nivel mundial sólo el 30 a 35% del total de personas investigadoras son mujeres, particularmente en las áreas de Ciencia, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Cuando las niñas y las mujeres incursionan en la ciencia aumenta la innovación, la justicia y las soluciones sostenibles. Para las niñas sus referentes son fundamentales pues con ellas se rompen las barreras invisibles, abren sus mentes a otras posibilidades, pueden reconocer su vocación y decidir a qué dedicarse de manera profesional y su desarrollo personal.

La educación científica debe ser para todas y para todos. Particularmente, en las mujeres permite no solo un cambio en su vida sino en su entorno, ya que reduce la violencia y la pobreza de la comunidad. Fomentar la ciencia en niñas y mujeres no es “apoyar a un grupo poblacional”, es un derecho e invertir en el futuro del mundo.

La realidad es que las mujeres siguen siendo minoría en carreras científicas y tecnológicas, en las que se enfrentan a brechas salariales y menos reconocimiento y oportunidades; mientras que muchas niñas todavía son desalentadas a estudiar ciencia, por eso es importante visibilizar estas problemáticas y hablar de ello.

Es así que desde este espacio instamos a las autoridades educativas y gubernamentales a impulsar políticas públicas y programas educativos que promuevan la igualdad de género en ciencia y tecnología; a derribar estereotipos de género para incentivar vocaciones científicas en niñas y jóvenes; a visibilizar y reconocer las contribuciones de mujeres científicas para que inspiren a las nuevas generaciones y favorecer la inclusión en ciencia, tecnología e innovación. Estas acciones son esenciales para enfrentar en igualdad y justicia los retos globales de la actualidad, con un enfoque de equidad y sostenibilidad.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia señala esta desigualdad histórica y pone énfasis en crear acciones que reviertan esta realidad.

