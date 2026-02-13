10 años de crecimiento: Datos abiertos en México

Inecol Figura 1. Evolución de los datos abiertos en México, de portal a plataforma nacional. Fuente: Elaboración basada en Inteligencia Artificial Generativa (IAG).

México cuenta con una plataforma nacional de datos abiertos, accesible desde la URL datos.gob.mx y a la fecha, reporta poco más de 5,000 bases de datos. Desde su primer lanzamiento oficial en el año 2015, el portal web surgió como parte de la Estrategia Digital Nacional y concentró bases de datos gubernamentales en formatos abiertos, como CSV (Valores separados por comas), JSON (Notación de objetos JavaScript) y XML (Lenguaje de marcado extensible).

La evolución del portal nacional ha tenido hitos importantes a lo largo del tiempo, por ejemplo (véase Figura 1), en el periodo de 2016 a 2018 se anexaron las categorías de economía, salud, educación y medio ambiente. En el periodo de 2019 a 2021se integraron más de 4,000 bases de datos de diferentes dependencias. La interoperabilidad con otros sistemas como Ajolote y Data México se realizó entre el 2022 y 2024, mejorando así sus capacidades de infraestructura.

Desde el año pasado el portal presenta una nueva versión de su interfaz gráfica de usuario (GUI), por un lado, con la denominación de Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA – véase Figura 2) y por otro, aumentando el número de categorías y ofreciendo visualizaciones avanzadas.

Al realizar la búsqueda de bases de datos para la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), el buscador devolvió 3 bases de datos y 58 bases de datos bajo el nombre CONAHCYT. Estos resultados muestran que no hay todavía una integración de las bases de datos de CONAHCYT y SECIHTI bajo el nombre actual.

Inecol Figura 2. Página principal de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Fuente: Plataforma datos.gob.mx

De entre las 3 bases de datos de SECIHTI, una de estas corresponde con el Plan de Apertura de Datos (véase Figura 3) y este Plan se compone de 33 registros, donde cada registro tiene valores para los campos de información siguientes: descripción del conjunto de datos, recurso de datos, descripción del recurso de datos, fecha de publicación 2026, periodicidad de publicación, área que genera el recurso de datos, importancia del recurso y población objetivo o sector de uso.

Inecol Figura 3. Visualización de los metadatos del Plan de Apertura de Datos de SECIHTI. Fuente: Plataforma datos.gob.mx

A la fecha, la Plataforma permite consultar 122 Planes de Apertura de Datos de Instituciones de la Administración Pública Federal, sin embargo, es de esperar que más Instituciones agreguen sus planes, por ejemplo, solo aparecen 9 Centros Públicos de Investigación de la SECIHTI de un total de 25.

* Investigador por México, SECIHTI, Red de Ambiente y Sustentabilidad