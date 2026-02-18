Un pequeño tiburón prehistórico desafía las teorías actuales de la evolución de la especie

Fósil El llamado tiburón 'Bavariscyllium', hallado en la caliza de Solnhofen, en el sur de Alemania.

Un pequeño tiburón con “bigote” de la era de los dinosaurios que vivía hace más de 150 millones de años, está cuestionando el conocimiento actual sobre la evolución de la especie por sus características únicas, que sugieren cambios en el “árbol genealógico de los tiburones”.

Tras su descubrimiento en 2005, un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural de Viena (NHM) y de la Universidad de Viena ha examinado varios esqueletos nuevos y dientes aislados del llamado tiburón ‘Bavariscyllium’, hallado en la caliza de Solnhofen, en el sur de Alemania, un yacimiento de fósiles conocido por su excepcional conservación.

El ejemplar sorprende a la ciencia porque, aunque a primera vista comparte algunos rasgos con tiburones modernos, un análisis más detallado revela “una desconcertante mezcla de características que no encajan perfectamente en ningún orden conocido de tiburones”, explicó a EFE el director del estudio Sebastian Stumpf, paleontólogo del NHM.

Este tipo de anatomía no es del todo inusual en los tiburones de Solnhofen, pero históricamente muchos de estos fósiles se han asignado a grupos de tiburones modernos basándose en similitudes superficiales.En cambio, las relaciones evolutivas de este nuevo ejemplar se han comprobado rigurosamente con análisis filogenéticos informáticos.

“Nuestro estudio demuestra que ‘Bavariscyllium’ exhibe características que recuerdan a los tiburones terrestres actuales y a los tiburones alfombra, pero no son suficientes para asignarlo con certeza a uno de estos grupos”, detalló Stumpf, cuyo estudio ha sido publicado en la revista científica ‘Communications Biology’.Además, el paleontólogo aseguró que esto “ilustra la diversidad del desarrollo evolutivo de los tiburones modernos”, una diversidad que surgió “mucho antes de lo que se creía”.

Este hallazgo complica la clasificación de los fósiles y la datación de la evolución moderna de los tiburones, ya que los dientes del Jurásico Medio se consideraron durante mucho tiempo el registro más antiguo de tiburones terrestres.

Sin embargo, los dientes del ‘Bavariscyllium’ son “sorprendentemente similares” a esos fósiles más antiguos, lo que demuestra que es difícil asignar con certeza dichos dientes fósiles a los tiburones terrestres modernos o a grupos estrechamente relacionados.“‘Bavariscyllium’ deja claro que la evolución temprana de los tiburones modernos fue más compleja de lo que se creía, y muchas formas podrían no encajar en un esquema simple”, dijo Stumpf.

El tiburón ‘Bavariscyllium’ poseía un llamativo órgano sensorial: una “barbilla similar a un bigote” en la región de la garganta, que pudo haber cumplido una función mecanosensorial y reaccionar a estímulos físicos.

Este tipo de características se encuentra hoy solo en unos pocos tiburones alfombra, un grupo dentro del orden de tiburones nodriza.A la vez, el ejemplar prehistórico también compartía rasgos con los tiburones de tierra, por lo que en 2005 fue clasificado como un tiburón de tierra.

El descubrimiento de este fósil sentará las bases para reexaminar con técnicas modernas los materiales fósiles recopilados durante el siglo XIX para obtener una visión más precisa del desarrollo evolutivo de los tiburones.Por eso, adelanta Stumpf, los próximos pasos en la línea de investigación se centrarán en los “análisis anatómicos y funcionales detallados y en la ampliación de los conjuntos de datos filogenéticos”.

Además, habrá más exploraciones a fondo de colecciones de museos o nuevos yacimientos para comprender mejor cómo estas especies únicas “encajan en la historia evolutiva de los tiburones”, concluye el investigador.