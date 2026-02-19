Biodiet: la empresa mexicana que lleva la medicina estética a los congresos más relevantes de la industria

Director General, Luis Anarbol Morán González Especial

Biodiet, empresa mexicana líder en la comercialización de productos y servicios para cirugía plástica, dermatología y medicina estética, anunció hoy su agenda de participación para 2025-2026, que incluye una presencia destacada en los foros internacionales más prestigiosos de la industria. Bajo la visión estratégica y el liderazgo de su Director General, Luis Anarbol Morán González, la compañía fortalecerá su expansión global y su compromiso con la excelencia científica.

La trayectoria de Morán González, caracterizada por la innovación y la excelencia, es el pilar de esta proyección internacional. Con una sólida formación que incluye una Licenciatura en Mercadotecnia y dos maestrías —en Administración con especialización en Negocios Internacionales por la Universidad de Georgetown y en Ciencias de la Administración por la Central Michigan University—, ha dirigido el crecimiento y la diversificación de Biodiet, estableciendo alianzas comerciales en diversos países.

Bajo su dirección, Biodiet es reconocida como la empresa pionera en la técnica de la Bioplastía en México, ofreciendo desde 2005 alternativas de rejuvenecimiento facial no quirúrgicas. Su capacidad de innovación y calidad ha sido avalada con múltiples reconocimientos, entre los que destacan el prestigioso premio Latin American Quality Institute como “Empresario del Año” en cinco ocasiones (2012, 2014, 2017, 2021 y 2022), y una nominación al Eba de Oxford en 2023. Recientemente, Morán González tuvo el honor de representar a México en la 23ª edición de Dubai Derma, consolidando su papel como un líder de opinión en la industria.

Esta ambiciosa agenda subraya el papel creciente de la empresa mexicana en el escenario mundial de la belleza y la Medicina Estética, llevando soluciones de alta gama a una audiencia internacional de profesionales.

Presencia en los congresos de mayor impacto

La empresa tiene confirmada su asistencia a una selecta lista de eventos clave:

IMCAS París 2026: Un foro de referencia global que reúne anualmente a miles de especialistas en cirugía plástica y dermatología.

AMWC Mónaco 2026: El Congreso Mundial de Medicina Estética y Antienvejecimiento, bajo el Alto Patronato de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco, es el evento líder del sector con más de 17,000 asistentes, 350 empresas expositoras y un programa científico de primer nivel.

AMWC Dubai 2026: La edición en este hub global de la medicina estética, que en su primera edición congregó a más de 5,000 delegados, será otro escenario clave para la empresa.

ÑIMCAS São Paulo: La versión latinoamericana de este prestigioso congreso.

AMWC Latin America: Parte del circuito internacional del AMWC, que tiene una edición consolidada en Brasil, esperando más de 2,100 médicos y 140 expositores.

Sobre Biodiet - Contorno Estético

Fundada en 2004 y con sede en Guadalajara, Jalisco, Biodiet - Contorno Estético se especializa en la comercialización a gran escala de productos y servicios para el mercado de la cirugía plástica, dermatología, otorrinolaringología y medicina estética & antienvejecimiento. La compañía se distingue por su compromiso con la innovación y la constante evolución en su calidad para clínicas y profesionales del sector.