Justicia al Magisterio, SNTE negocia Despegue Salarial que reconozca Excelencia y Posgrado Docente

7 de cada 10 Maestros tienen maestría y 3 de cada 10 cursan un doctorado; es legítimo que exista un despegue salarial significativo que reconozca esta profesionalización, señala Alfonso Cepeda Salas —

Un despegue salarial justo para directivos y Maestros, negocia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negocia con la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó su líder, Alfonso Cepeda Salas.

Ante más de 4 mil agremiados dijo que “en algunos casos, las percepciones de los docentes son menores o iguales a las que recibe el personal de apoyo, aun cuando sus responsabilidades y preparación son mayores”.

El Maestro dirigente habló así desde Guadalajara, Jalisco, durante la entrega de equipo de cómputo a profesores de la entidad, encabezada por el gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro.

Cepeda Salas, explicó que el despegue salarial no afecta los ingresos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), sino que plantea incrementos diferenciados para reconocer la formación profesional, la función frente a grupo y las responsabilidades directivas.

Excelencia Académica frente a Realidad Económica

Añadió que en México el 100 por ciento de los Maestros cuenta con licenciatura; 7 de cada 10 con maestría y 3 de cada 10 tiene o cursa un doctorado, reflejo del alto nivel de profesionalización del Magisterio nacional, incongruente con su salario.

El líder del SNTE consideró que “es una exigencia muy legítima, que haya un despegue salarial más significativo entre los docentes y el personal de apoyo, y también entre los docentes de aula y los directivos”.

En general, señaló, “queremos más presupuesto para el ramo educativo, porque los compañeros, Maestras y Maestros de pocos años de servicio no ganan lo que deberían ganar”.

Cepeda Salas felicitó al gobernador Pablo Lemus por su compromiso para que en este ciclo escolar todos los profesores, desde educación inicial hasta secundaria y educación especial, incluyendo personal directivo, de supervisión y educación física, cuenten con un equipo de cómputo.

Jalisco, Tecnología para la era de la IA

Dijo que esto “mucho va a ayudar, ahora que ya llegó la robótica y la Inteligencia Artificial, a que nuestros compañeros tengan más elementos para el proceso enseñanza-aprendizaje”.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro se comprometió a respaldar las gestiones necesarias para concretar el despegue salarial en la entidad.

Afirmó que en Jalisco la educación es una prioridad, y es indispensable invertir en los Maestros e infraestructura escolar.

Durante la ceremonia, Lemus Navarro firmó un compromiso con el Magisterio de Jalisco para coadyuvar en la gestión del despegue salarial.

Informó que este viernes fueron otorgadas 4 mil 227 computadoras y anunció que serán entregadas 5 mil 243 más en las distintas regiones del estado.

Lemus Navarro resaltó el trabajo de las dirigencias seccionales y de los Maestros “por su esfuerzo extraordinario para que Jalisco se consolide como referente nacional en educación”.

Blindaje a la Autonomía Sindical

En su oportunidad, los profesores Leonel de Jesús Mayorga Anaya e Iván Ilich González Contreras, secretarios generales de las secciones 16 y 47, respectivamente, coincidieron en la necesidad de concretar la demanda de los docentes, “porque es justa.”

Afirmaron que al frente del SNTE, Cepeda Salas “ha resuelto a favor de las y los trabajadores y nosotros esperamos que el tema del despegue salarial sea una realidad”.

Enseguida resaltaron el interés y la atención que el gobernador Lemus Navarro ha dado a la educación y la escuela pública.

Presentes también en la ceremonia el secretario de Educación Pública del estado, Juan Carlos Flores Miramontes; y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

Posteriormente, el dirigente nacional del SNTE se reunió con el Comité Ejecutivo de la Sección 16, para hacer un balance de logros y retos.

A petición de los presentes, Cepeda Salas explicó los beneficios de la reforma, aprobada en el Congreso de la Unión, que garantiza la autonomía sindical y castiga la intromisión de funcionarios en la vida interna de los sindicatos.

En el encuentro, también se abordaron los temas de unidad sindical, pluralidad, democracia y transparencia.

