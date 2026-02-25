Científicas encabezan jornada académica en El Colegio Nacional en el marco del 8M

8M Se abordarán problemáticas de género que afectan a las adolescentes, analizarán la agenda de cuidados con perspectiva de género y revisarán los aportes de las investigadoras a la vigilancia genómica. (Colnal)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, El Colegio Nacional prepara una jornada de actividades en la que académicas de las sociales y biológicas abordarán problemáticas de género que afectan a las adolescentes, analizarán la agenda de cuidados con perspectiva de género y revisarán los aportes de las investigadoras a la vigilancia genómica.

Asimismo, la institución destacará las contribuciones de Carmen Mondragón, conocida como Nahui Olin (1893-1978), a las artes plásticas, así como la labor pedagógica de María Ignacia de Azlor y Echeverz en la Nueva España, fundadora de la primera escuela para niñas en Latinoamérica.

Las investigadoras Susana López Charretón, Silvia Giorguli Saucedo y María Elena Medina-Mora, integrantes de El Colegio Nacional, encabezarán la agenda, que iniciará el lunes 2 y concluirá el viernes 6 de marzo. Las mesas redondas se llevarán a cabo en el Aula Mayor de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX), a partir de las 18 horas.

Las jornadas culturales y académicas comenzarán con dos visitas guiadas: “María Ignacia de Azlor y la revolución pedagógica en la Nueva España” y “Nahui Olin: la mujer que se pintó a sí misma”. Ambos recorridos se realizarán el lunes 2 de marzo, a las 18 horas. El primero será el Patio de los Naranjos y el segundo la Sala de Exposiciones.

Las conferencias iniciarán el martes 3 de marzo, a las 18 horas, con la sesión “Mujeres en la vigilancia genómica”, perteneciente al ciclo El maravilloso mundo de los virus, coordinado por la viróloga Susana López Charretón.

En esta sesión se visibilizará a las científicas que han contribuido al avance de la vigilancia genómica, disciplina encargada del monitoreo de patógenos y del análisis de sus similitudes y diferencias. Gracias a esta ciencia se han detectado mutaciones que vuelven a los virus más contagiosos o resistentes, lo que ha permitido identificar y controlar enfermedades como el dengue, la chikunguña e, incluso, la COVID-19.

La colegiala dialogará con Blanca Taboada, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien ha realizado vigilancia genómica del dengue y la influenza, así como con Selene Zárate, adscrita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, experta en evolución, diversidad y dinámica de virus de RNA y en epidemiología molecular.

Por su parte, Silvia Giorguli Saucedo dedicará el miércoles y el jueves de marzo al análisis de dos agendas de género: la de las adolescentes y la de los cuidados.

El miércoles 4, a las 18 horas, Giorguli Saucedo, en colaboración con la psicóloga María Elena Medina-Mora, coordinará la mesa “Las adolescentes en el centro de la agenda de género”, que propone un análisis integral de la situación de las adolescentes en México.

En esta mesa confluirán distintas perspectivas, desde las ciencias sociales —con la participación de la demógrafa Silvia Giorguli y de Julieta Pérez Amador, investigadora adscrita a El Colegio de México— hasta las ciencias de la salud, representadas por María Elena Medina-Mora.

Las conferencias de estas jornadas serán moderadas por Tania Hogla Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior.

Asimismo, el jueves 5, a las 17 horas, Giorguli Saucedo coordinará la presentación del número 25 de la revista Coyuntura Demográfica, editada por la Sociedad Mexicana de Demografía. Esta edición analiza, desde múltiples enfoques, los desafíos que enfrenta la región en materia de envejecimiento, migración, salud, género y justicia territorial.

En la presentación participarán Edith Pacheco, directora editorial de la revista; Olinca Páez, demógrafa y economista feminista adscrita al INEGI; Eloina Meneses, también demógrafa del INEGI; y Melina Altamirano, investigadora de El Colegio de México.

La sesión motivará la reflexión en torno a la demografía como disciplina crítica que, además de analizar la realidad, funcione como herramienta para la justicia social y proponga vías para su transformación.

Para cerrar la agenda conmemorativa, Claudia Álvarez-Carreño —científica mexicana vinculada al Royal Society Newton International Fellowship en University College London y al Center for Integration of the Origins of Life, fundado por la NASA—, encabezará una nueva sesión del ciclo Los viernes de la evolución.

En la mesa, titulada “Las proteínas y la historia de la vida en la Tierra”, reflexionará sobre el surgimiento y la evolución de las proteínas como moléculas fundamentales para la vida, integrando evidencia científica actual y debates contemporáneos en biología evolutiva.

Las proteínas —moléculas complejas formadas por cadenas de aminoácidos— no solo ejecutan la mayoría de las funciones biológicas en los organismos, sino que su aparición y diversificación reflejan procesos prebióticos y evolutivos tempranos, estudiados en investigaciones sobre la evolución prebiótica, el mundo del RNA y las transiciones químicas que dieron origen a los primeros sistemas vivos.

Además de estas actividades, que se llevarán a cabo del lunes 2 al viernes 6 de marzo, la jornada se complementará con una actividad virtual el lunes 2, encabezada por los astrónomos Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez Jorge. En la mesa, del ciclo Noticias del cosmos, en la que participará Octavio Valenzuela, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicará cómo las observaciones del Observatorio Vera Rubin harán posible mapear el tamaño de los discos de acreción —estructuras de gas que orbitan alrededor de objetos como agujeros negros o estrellas— en cuásares, y medir la densidad total de materia a gran escala.