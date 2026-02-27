Eclipse lunar de marzo de 2026: fecha para ver su máximo esplendor (All day Astronomy)

El eclipse total lunar será visible este 3 de marzo, un fenómeno extraordinario que tendrá su punto de máximo esplendor en un horario y momento tan coincidente como curioso.

La NASA (siglas en español) anunció que este 3 de marzo dos fenómenos astronómicos se empalmarán en el cielo nocturno; se trata del eclipse total lunar y la luna de sangre.

Por lo que este mes se podrá apreciar al satélite natural de la Tierra pintado de colores rojos, transformándose en una luna completamente rojiza en su fase total.

Eclipse lunar de marzo: fecha exacta y momento de máximo esplendor

Una coincidencia tan fascinante como escalofriante: el eclipse lunar alcanzará su máximo esplendor el 3/3 a las 3:33 am, de acuerdo con All Day Astronomy.

Este momento marcará la fase total del fenómeno, cuando la Luna quede completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquiera su característico tono rojizo. La hora exacta ha llamado la atención por su singular coincidencia numérica, convirtiendo a este eclipse en uno de los eventos astronómicos más comentados del año.

¿El eclipse lunar se podrá ver en México? Esto se sabe sobre su visibilidad este 3 de marzo

Sorprendentemente, será desde varias partes de México donde se podrá apreciar el eclipse lunar de marzo, un hito histórico que se espera tenga su punto más alto a las 3:33 de la madrugada este 3 de marzo.

¿En qué partes de México se podrá ver el eclipse lunar?

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en las 32 entidades de México será visible el eclipse total lunar; sin embargo, las entidades que tendrán las mejores condiciones para apreciar el espectacular momento serán:

Ciudad de México

Guadalajara, Jalisco

Monterrey, Nuevo León

Tijuana, Baja California

Mérida, Yucatán

El primer eclipse lunar y luna de sangre de 2026 tomará el cielo la noche de este 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo, y forma parte de la cartelera cósmica para este año, siendo el evento más próximo.

Significado de eclipse lunar total y luna de sangre:

Desde el punto de vista científico, un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La tonalidad rojiza, conocida como “luna de sangre”, se produce por la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre. Que su punto máximo ocurra a las 3:33 am el 3 de marzo es una coincidencia numérica sin implicaciones astronómicas, pero que ha llamado la atención por su simetría.

En el ámbito espiritual y religioso, la luna de sangre ha sido interpretada históricamente como símbolo de transformación, cambio o presagio, dependiendo de la cultura. Algunas corrientes cristianas la vinculan con pasajes bíblicos apocalípticos, mientras que en tradiciones esotéricas se asocia con ciclos de renovación energética. Sin embargo, estas creencias forman parte de interpretaciones simbólicas y no tienen respaldo científico.