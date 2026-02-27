Protocolos de Emergencia y Ética Institucional, Respuesta de la Ibero ante colapso de estructura

Hasta el momento, la Ibero confirmó que ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan su vida — Una estructura metálica instalada para una fotografía conmemorativa del egreso de la Licenciatura en Psicología, generación 2022–2026, colapsó y alteró la rutina escolar en la Universidad Iberoamericana CDMX.

Eficiencia en la Gestión de Crisis

Un total de 33 personas fueron valoradas en el lugar por equipos médicos, en un despliegue coordinado que evitó consecuencias mayores; de ellas, 28 recibieron atención directamente en el campus, gracias a la capacidad operativa instalada en la institución.

“Cinco personas más fueron trasladadas a centros médicos para evaluaciones complementarias, como medida preventiva y responsable”, manifestó.

Hasta el momento, la Ibero confirmó que ninguna de las personas atendidas presenta lesiones que comprometan su vida.

La institución informó que el accidente ocurrió alrededor de las 10:45 horas, en el lugar se encontraban aproximadamente 150 estudiantes y familiares, en un ambiente de celebración y felicitaciones.

La respuesta institucional de la Ibero fue inmediata debido a la eficacia de los protocolos de seguridad que la universidad mantiene para emergencias.

Señaló que personal capacitado activó los procedimientos de atención, movilizó servicios médicos y recursos internos en cuestión de minutos.

Esta reacción oportuna permitió contener la situación, brindar atención inmediata y garantizar la protección de la comunidad, afirmó en un comunicado.

Responsabilidad y Transparencia Institucional

La universidad señaló que la respuesta inmediata en la atención de las personas “aporta un mensaje de tranquilidad en medio de la incertidumbre inicial; también confirma que la atención temprana fue determinante para preservar la integridad física de los afectados”.

La estructura colapsada fue instalada por un proveedor externo, contratado específicamente para el servicio fotográfico.

No obstante, la institución asumió plenamente su responsabilidad al tratarse de un evento realizado dentro de sus instalaciones.

Garantizó cobertura médica integral y acompañamiento psicológico a quienes lo requieran, para priorizar el bienestar humano.

De forma paralela, la universidad informó que inició una revisión exhaustiva para esclarecer las causas del colapso y deslindar responsabilidades.

“Este proceso se realiza en coordinación con instancias pertinentes, bajo un enfoque de transparencia institucional; la investigación busca no solo determinar lo ocurrido, sino fortalecer aún más las medidas preventivas existentes”, señaló.

Cultura de Prevención y Acompañamiento

El equipo directivo estableció de inmediato canales de diálogo con estudiantes, familias y comunidad académica presente.

Fue implementado un ejercicio de escucha activa que responde al modelo institucional centrado en la persona y en la gestión responsable de crisis.

“La comunicación permanente ha sido clave para contener la incertidumbre y sostener la confianza comunitaria”, indicó la Ibero.

Más allá del incidente, la actuación de la universidad resalta la importancia de contar con protocolos sólidos en entornos educativos.

La capacidad de respuesta, la atención integral y el acompañamiento emocional confirman una cultura organizacional preventiva, tal como lo ha informado Crónica oportunamente.

Protocolos de Emergencia y Ética Institucional, Respuesta de la Ibero ante colapso de estructura