La Familia en el Siglo XXI, con Desafíos de Paternidad, Salud Mental y Armonía Conyugal: CIFAM 2026

La familia no se destruye de un día para otro; se debilita cuando el padre se ausenta, el matrimonio se fractura y la voluntad deja de formar el carácter de los hijos, señalan expertos internacionales — El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 fue consolidado como un espacio vital para el análisis de la estructura social más importante, la Familia.

Expertos de talla mundial fueron reunidos en Monterrey, Nuevo Leon, por la organización Red Familia para ofrecer una hoja de ruta clara en medio de un mundo que perdió la brújula emocional y espiritual, con un saldo de crecimiento en adicciones, divorcios, consumismo y pérdida de identidad.

Bajo el lema “Familias forjadoras de esperanza”, el encuentro sirivó para iluminar las sombras que acechan al Matrimonio, la Paternidad y la crianza de los hijos en tiempos de transformación y la era digital.

Los expertos conferencistas destacaron la urgencia de reconstruir los vínculos desde la verdad, la presencia y el perdón, pilares que sostienen el crecimiento humano integral.

Figura Paterna, el Pilar más atacado

El Dr. Marco Antonio Lome Soriano, experto en Matrimonio, Masculinidad y Paternidad, presentó una ponencia magistral que expuso la crisis que atraviesa la figura del padre en la actualidad.

Utilizó la metáfora del “pingüino existencialista” para describir al varón moderno, quien enfrenta las consecuencias de creencias limitantes heredadas, un ataque sistémico, y se encuentra desorientado frente a las incongruentes exigencias de la sociedad.

Dijo que esta desorientación no es solo un fenómeno individual, sino un problema sistémico que afecta directamente el núcleo del hogar y el desarrollo de los hijos; hay un sistema echado a andar para destruir a la Familia.

Explicó que muchos varones están atrapados en la rutina y la exigencia de ser proveedores, terminan por alejarse emocionalmente de su propia familia y pierden su identidad esencial.

Lome Soriano subrayó que “el padre no es una figura accidental o reemplazable, sino un actor indispensable en la formación de la identidad de sus descendientes; su ausencia, ya sea física o emocional, deja una herida profunda que es extremadamente difícil de sanar en etapas posteriores de la vida”.

Radiografía Alarmante, Estadísticas de la Ausencia

El especialista en Paternidad y Masculinidad presentó cifras de diferentes estudios científicos para ilustrar la “realidad dolorosa en el contexto mexicano”, donde la orfandad de padres vivos es una tendencia creciente, en la cual los padres gastan más tiempo en el trabajo que invertirlo en construir vínculos emocionales con sus hijos.

Reveló que actualmente existen 4.18 millones de hogares en México que carecen de una presencia paterna activa, un dato que sacude la conciencia nacional.

“Más de 11 millones de hogares viven sin la presencia de un padre visible, y se estima que cuatro de cada diez niños crecen sin una figura paterna; lo más preocupante es que, incluso con el padre en casa, ocho de cada diez niños tienen un progenitor que está físicamente presente pero emocionalmente ausente”, dijo.

Explicó que esta desconexión genera graves consecuencias en la salud pública, ya que los hijos criados en hogares sin padre tienen el doble de riesgo de sufrir depresión.

Añadió que también aumenta la probabilidad de ansiedad, conductas agresivas, abuso de sustancias nocivas e incluso intentos de suicidio durante la adolescencia y la juventud.

El Marketing Falso de “las mujeres facturan”

El Dr. Marco Antonio Lome Soriano llevó a los más de 15 mil asistentes en la majestuosa sede de Cintermex, a un análisis necesario sobre el impacto que el marketing y la cultura popular ejercen sobre la percepción de la masculinidad.

El especialista criticó cómo “los medios de comunicación han ridiculizado al padre, presentándolo a menudo como un ser tonto, superficial, poco comprometido y mujerigo, tal como lo es Homero Simpson, el personaje de la serie estadounidense del mismo nombre”.

En este contexto, también analizó cómo la popular frase “las mujeres facturan” es un discurso potente que, más allá de empoderar, envía un mensaje de irrelevancia masculina.

Afirmó que este tipo de lemas sugieren que el padre, el varón, ya no es necesario, lo que contribuye a lo que el autor denomina el “eclipse del padre” con graves daños en la identidad de los hijos.

El marketing agresivo y las etiquetas de “macho opresor”, “masculino tóxico”, o “cajero automático” han distorsionado la paternidad auténtica, alejándola de su origen protector y guía.

Explicó que el varón, al sentirse ignorado y criticado, suele refugiarse en el trabajo, la tecnología, o la acumulación de dnero, descuidando el tesoro más grande que posee, su propia familia.

Un Buen Papá Ama a su Esposa

Lome Soriano desmontó también la creencia incorrecta de que un hombre puede ser un buen padre sin amar bien a su Esposa, lo cual es inviable porque si renuncia a incrementar su amor conyugal afecta uno de los valores y soportes más importantes de sus hijos, su mamá.

“Si quieres ser un buen papá, ama a tu Esposa, colabora con ella en las tareas del hogar, de la educación de tus hijos porque eso también es de papá, no es fácil pero ser padre es cuestión de amor”, expresó.

Dijo que hoy los padres hacen falta en el corazón de sus hijos, más que llenar y pagar solo las cuentas; planteó a los paterfamilias cambiar el modelo de las tres p´s para evolucionar de ser solo “proveedor, pagar y pegar, a evolucionar para ser mejor protector, presencial y proactivo”.

Salud Mental, Equilibrio de Padres y Base del Hogar

Más tarde, el Dr. Enrique Rojas, autoridad mundial en psiquiatría, catedrático y director del Instituto Rojas-Estapé en Madrid, España, afirmó que la salud mental de la familia depende directamente del equilibrio psicológico de los padres.

Para Rojas, muchas de las crisis matrimoniales contemporáneas no son más que crisis personales que se proyectan de forma destructiva hacia la pareja.

El especialista instó a los padres a trabajar en su propia integridad y madurez emocional antes de intentar corregir o educar a sus hijos de forma efectiva.

“Un buen padre vale más que 100 maestros, y una buena madre es como una universidad doméstica; pero su enseñanza solo es poderosa cuando existe una coherencia total entre lo que dice y lo que hace, la integridad”, afirmó.

También advirtió sobre la “epidemia de la felicidad superficial” en las redes sociales, que genera trastornos de la conducta alimentaria y una baja autoestima.

Añadió que la comparación constante con vidas ideales e inexistentes está fracturando la estabilidad emocional de jóvenes y adultos por igual en la actualidad.Voluntad.

Antídoto contra Adicciones Modernas

En su análisis sobre la salud mental, el Dr. Enrique Rojas resaltó que la voluntad es la “joya de la corona de la conducta humana, superando incluso a la inteligencia”.

Dijo que una voluntad fuerte permite a los jóvenes resistir la gratificación inmediata y las adicciones digitales que hoy dominan el panorama social.

El psiquiatra español autor de con 2 millones de libros vendidos, señaló que “la pornografía se ha convertido en una de las adicciones más graves, actuando sobre circuitos cerebrales de forma más agresiva que la cocaína”.

Explicó Educar en la Voluntad significa enseñar a los hijos a ponerse objetivos concretos y a luchar por ellos, alejándolos del vacío de la gratificación instantánea.

Para fortalecer la salud mental, Rojas propuso integrar cuatro pilares: la voluntad orientada al bien, la inteligencia hacia la verdad, la afectividad hacia la belleza y la espiritualidad.

Estos elementos permiten que la persona encuentre un sentido profundo a su existencia, protegiendo así el núcleo familiar contra la desesperanza.

Durante su intervención en el CIFAM Monterrey 2026, clasificó a los Padres de Familia en cuatro tipos fundamentales dependiendo su estilo de autoridad y relación afectiva con sus hijos.

En primer término se refirió a los Padres autoritarios, aquellos que imponen normas bajo el lema “esto se hace porque yo lo mando, sin ofrecer explicaciones ni fomentar el diálogo”.

Rojas los definió como figuras negativas porque su falta de comunicación suele provocar el rechazo de los hijos.

Enseguida habló sobre los Padres permisivos, en cuyo modelo no existe el control ni las reglas, permiten que todo sea posible bajo una atmósfera de relativismo.

El tercer tipo explicado por el galeno con los Padres negligentes, que surge en las familias mal avenidas, aquellos que carecen de sentido de ubicación y función dentro de la familia, lo que generalmente deriva en que los hijos no logren un desarrollo positivo.

Finalmente detalló a los Padres equilibrados, definidos como el modelo ideal, caracterizados por estar “repletos de amor y poseer una presencia educativa constante, se sientan a hablar con sus hijos, los acompañan y les enseñan lo mejor”.

Estos padres tienen presencia económica, una gran capacidad de afecto y al mismo tiempo, saben poner límites y hacer atractiva la exigencia.

Inmadurez para el Amor

El Dr. Enrique Rojas sostuvo que muchas de las crisis que atraviesan las parejas no son propiamente de la relación, sino crisis personales que terminan afectando el vínculo conyugal.

Añadió que para poder estar bien con alguien más, es requisito indispensable estar primero bien con uno mismo.

Dijo que la inmadurez se refleja en el cortoplacismo, una tendencia actual donde todo se busca de forma rápida e inmediata, perdiendo la perspectiva o la capacidad de poner “luces largas” en la vida en pareja.

Rojas enfatiza que la madurez implica conocer las limitaciones propias, fomentar el diálogo y comprender que la felicidad requiere de amor, y el amor requiere de cultura.

Finalmente, señala que el amor maduro se perfecciona a través del perdón y se fortalece mediante el olvido de lo negativo, afirmando que la salud mental en la pareja consiste en tener “buena salud y mala memoria; saben que la capacidad para olvidar lo malo es salud mental”.

En las familias que modelan bien “el padre o la madre hacen de hijos, o de amigos; los hijos hacen de padres; la familia se democratiza y todos se ayudan a funcionar mejor, sin resentimiento y sin dolor”.

Matrimonio, Clave de Armonía Familiar

En su oportunidad el reputado Dr. Tomás Melendo Granados, prestigiado doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, recordó a los asistentes que “la armonía de toda la familia depende intrínsecamente de la armonía que sea establecida en el matrimonio”.

El amor entre los padres es el “líquido amniótico necesario para que los hijos crezcan con seguridad y una identidad bien definida”.

Melendo Granados distinguió con excelsitud tres realidades que suelen confundirse en la convivencia diaria; las diferencias, las limitaciones y los defectos personales; “no distinguir entre estos conceptos lleva a las parejas a tratar de corregir lo que, en esencia, debería ser simplemente aceptado o amado”.

Añadió que las diferencias, muchas veces heredadas de la familia de origen, no son negativas; al contrario, deben ser amadas pues aportan diversidad y riqueza al hogar.

El egoísmo surge cuando pretendemos que el otro actúe exactamente como nosotros, sin valorar la belleza de su propia versión de la realidad.

Defectos y deficiencias, Camino de Ternura y Perdón

En cuanto a los defectos, Melendo Granados explicó que son realidades que dañan a quien los posee y a quienes le rodean, como la mentira o el desorden extremo.

Sin embargo, el camino para superarlos no es el rechazo, sino “amar a la persona con sus defectos para ayudarle a luchar contra ellos”.

La lucha contra los defectos debe estar impregnada de ternura, reconociendo que todos somos seres inacabados y en constante proceso de mejora personal.

El perdón y el olvido de lo negativo son las herramientas que permiten que un matrimonio se perfeccione y se haga sólido con el paso de los años.

Por otro lado, las limitaciones son carencias neutras que no dañan a los demás, como la falta de oído musical o de habilidades matemáticas avanzadas.

Estas deben ser conocidas para ser dejadas a un lado, permitiendo que la atención sea centrada en las fortalezas y lo positivo de cada miembro.

Esposo de Lourdes, padre de siete hijos y abuelo de 16 nietos, autor de más de 80 libros dedicados a fortalecer el Matrimonio y la educación de los hijos desde casa, así como un centenar de artículos traducidos a diversos idiomas, Melendo Granados recordó la enseñanza de Santo Tomás de Aquino; “lo más necesario para los hijos no es el amor de sus padres hacia ellos, sino el amor de los padres entre sí”.

Aquello que ha sido la causa del surgir de una realidad, aquello que ha sido la causa de que el hijo sea procreado, aquello mismo debe ser la causa de su desarrollo”, manifestó.

Otros conferencistas expertos que compartieron su sabidurías con las más de 15 mil personas asistentes a la jornada en Cintermex fueron Bárbara Diego, Especialista en envejecimiento y cuidados; Jesús Amaya Guerra, Educador y conferencista experto en formación de hijos responsables y educación afectiva; Padre Ángel Espinosa de los Monteros, Sacerdote y conferencista internacional especialista en Matrimonio, valores y espiritualidad, entre muchos otros.

México Comienza en Cada Hogar

El CIFAM Monterrey 2026 dejó claro que México comienza en cada hogar; la reconstrucción de la sociedad comienza necesariamente por el fortalecimiento de los vínculos familiares más íntimos.

La presencia física y afectiva de los padres es el mejor regalo que los hijos pueden recibir en un mundo hiperconectado pero solitario.

Sanar las heridas del pasado y reconciliarse con la propia historia es fundamental para que los padres eviten repetir patrones destructivos en sus hijos.

El perdón, la coherencia y la espiritualidad son los reales motores que transforman un simple domicilio en un verdadero hogar de esperanza y lo verdaderamente necesario para que a las personas les vaya mejor en la vida.

El mensaje del CIFAM Monterrey 2026 es de optimismo; “siempre es posible comenzar de nuevo, sanar para amar y redescubrir la mayor riqueza que posee el ser humano; la familia no necesita ser perfecta para ser extraordinaria, solo requiere de corazones dispuestos a servir y a caminar juntos hacia el bien”.

La Familia en el Siglo XXI, con Desafíos de Paternidad, Salud Mental y Armonía Conyugal: CIFAM 2026