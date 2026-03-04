Tec de Monterrey celebra 80 años de transformar la Arquitectura en México

Toda arquitectura es una decisión sobre cómo vivir juntos; Tec celebra formar profesionales que generan soluciones humanas y sostenibles, señala Juan Pablo Murra Lascurain — La Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño (EAAD) del Tecnológico de Monterrey inició las festividades por el 80 aniversario de su programa de Arquitectura, una cátedra que evolucionó junto a las necesidades urbanas y sociales de México.

En ceremonia solemne en la Sala Mayor de Rectoría, en Monterrey, Nuevo León, Juan Pablo Murra Lascurain, rector de la institución, dijo que la trayectoria de este programa académico es fundamental para imaginar y construir entornos más justos.

Añadió que toda arquitectura es una decisión sobre cómo vivir juntos y reconoció el legado de los Maestros que han enseñado a generaciones cómo habitar el mundo con responsabilidad y visión crítica.

Crisol de Visiones Globales

La celebración reunió a ex alumnos Tec destacados, entre ellos figuras internacionales como Francisco González Pulido y Claudia Harari, quienes junto a otros líderes como Pedro Pacheco y Maricarmen Elosúa, analizaron los desafíos actuales de la disciplina.

Así, conversaron sobre emprendimiento y la visión global, y el “compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental y la equidad social”.

Mariana Amatullo, decana nacional de la EAAD, expresó que el programa consolidó una visión de la arquitectura como una práctica situada y técnica, profundamente vinculada a los territorios.

Añadió que en la era de la Inteligencia Artificial (IA)y la tecnología avanzada, el modelo educativo del Tecestá adaptado para integrar el uso ético de estas herramientas en la formación de profesionales con impacto global.

Cultura de Criterios

Por su parte, Alessandra Cireddu, directora nacional del programa, puntualizó que llegar a las ocho décadas significa “haber consolidado una cultura académica que forma criterios, más que estilos”.

Para Cireddu, el taller de arquitectura en el Tec de Monterrey “dejó de ser un simple espacio de dibujo para convertirse en un centro de debate, investigación e interpretación de las consecuencias sociales del diseño”.

Las conmemoraciones de este octogésimo aniversario trascendrán la Sultana del Norte para extenderse a lo largo del año en los campus de Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Chihuahua y Sonora Norte, dijo.

Afirmó que con ello, “el Tecnológico de Monterrey reafirma su compromiso de seguir articulando el conocimiento y la práctica con una mirada puesta en los futuros posibles de la arquitectura en México y el mundo”.

Tec de Monterrey celebra 80 años de transformar la Arquitectura en México