Ignacio Bonasa, el alquimista de los proyectos con alma: liderazgo, cultura y servicio en tiempos de transformación

“Un día entendí que podíamos estar ganando cifras y perdiendo humanidad” Especial

Hay líderes que gestionan objetivos. Y hay líderes que, además, sostienen humanidad. En una época marcada por hiperexigencia, incertidumbre económica y fatiga emocional en las organizaciones, el liderazgo atraviesa una revisión profunda: ya no basta con alcanzar resultados ni con sostener indicadores financieros robustos. La conversación ha cambiado. Hoy se cuestiona el coste humano del éxito y la calidad ética de las decisiones. En ese escenario emerge la figura del Dr. Ignacio Bonasa Alzuria, un referente internacional que ha convertido el liderazgo en una causa cultural y el propósito en una arquitectura estratégica.

Presidente y fundador de Liderarte (Madrid, España), y Presidente de la Asociación Europea del Bienestar, la Asociación Europea de Organizaciones con Alma y la Asociación Internacional DVT, Bonasa ha impulsado un ecosistema de iniciativas que conectan una misma tesis: sin alma no hay futuro sostenible, ni para las personas, ni para los equipos, ni para las organizaciones, ni para la sociedad.

Su trayectoria comenzó en la alta dirección del sector financiero y corporativo, donde durante años operó bajo los códigos clásicos del rendimiento: precisión, resultados, disciplina, cumplimiento. Sin embargo, en paralelo a los éxitos visibles, Bonasa comenzó a observar un fenómeno menos cuantificable pero más determinante: la desconexión emocional de muchos líderes y equipos. Miradas apagadas, culturas tensas, talento desperdiciado y organizaciones técnicamente eficientes pero humanamente erosionadas.

Ese punto de inflexión no fue abrupto, sino acumulativo. “Un día entendí que podíamos estar ganando cifras y perdiendo humanidad”, ha afirmado. A partir de esa conciencia decidió redefinir su camino profesional. No se trataba de abandonar la estrategia, sino de ampliarla. De integrar a la ecuación aquello que no aparece en los cuadros de mando: dignidad, coherencia, confianza, propósito y bienestar.

Así nació lo que hoy se ha consolidado como un ecosistema de iniciativas con identidad propia pero unidas por un mismo hilo conductor: poner alma en el liderazgo y en la Cultura organizacional.

Su propuesta central, el Liderazgo con Alma, no es un concepto retórico ni una etiqueta inspiracional. Se trata de un marco estructurado que integra ética, conciencia emocional y rigor estratégico. Para Bonasa, “alma” significa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, respeto por la dignidad de las personas y una gestión que entiende que el cómo es tan relevante como el qué. Bajo esta visión, el liderazgo deja de ser dominación y se convierte en servicio responsable, construyendo confianza, seguridad psicológica y Human Skills sostenibles.

Dentro de este marco conceptual se despliegan varias iniciativas clave.

Liderarte trabaja con empresas y equipos a través de metodologías propias como el Aprendizaje por el Arte®️. Esta herramienta utiliza disciplinas artísticas como espejo transformador para revelar patrones culturales, desbloquear conversaciones difíciles y activar procesos de cohesión. No se trata de entretenimiento corporativo, sino de un método vivencial y experiencial que busca generar conciencia profunda y cambio real. Bonasa sostiene que el arte no adorna el liderazgo: lo desnuda, y en esa desnudez comienza la transformación auténtica.

Por su parte, Resetéate responde a una necesidad cada vez más evidente: la reconexión personal en medio del desgaste profesional. Este espacio propone una pausa estratégica para revisar prioridades, redefinir sentido y reconstruir equilibrio. En un momento donde la ansiedad y el agotamiento son frecuentes en posiciones directivas, Resetéate se posiciona como una experiencia de introspección estructurada que integra emoción, propósito y acción concreta, devolviendo claridad, energía y dirección.

Otro de sus movimientos más emblemáticos es DVT (Dale la vuelta a la tortilla), una iniciativa social que propone transformar la adversidad en aprendizaje colectivo. Bajo la metáfora de convertir el dolor en “vitamina para el alma”, este proyecto busca cambiar la narrativa de la crisis. No desde el optimismo ingenuo, sino desde la responsabilidad emocional. Bonasa plantea que el sufrimiento no tiene por qué definir a la persona: puede convertirse en punto de partida para una identidad más consciente y resiliente, y para una cultura compartida de cuidado.

En esa misma línea de transformación cultural, Bonasa ha desarrollado Hombre+ (Man+), su propuesta sobre nueva masculinidad: un enfoque que invita a los hombres a evolucionar sin renunciar a su identidad, integrando fortaleza y sensibilidad, ambición y cuidado, firmeza y compasión. Hombre+ nace como respuesta a una tensión contemporánea: por un lado, modelos masculinos rígidos que han normalizado la desconexión emocional; por otro, discursos reactivos que culpabilizan o caricaturizan al hombre. Bonasa propone una tercera vía: una masculinidad consciente, responsable y con alma, capaz de liderar sin dominar, proteger sin poseer y expresar sin romperse. En el marco de Hombre+, el liderazgo personal se convierte en un acto de madurez ética: hacerse cargo de uno mismo, de los demás y del impacto cultural que se deja en cada relación y en cada organización.

Complementan este ecosistema el Modelo 4A, que articula Aprendizaje, Actitud, Alma y Acción como pilares inseparables del desarrollo humano, y el marco de Liderazgo Gandhi–Mandela, una propuesta ética basada en dignidad, firmeza moral y servicio. Inspirado en figuras históricas que ejercieron influencia sin recurrir a la dominación, este modelo plantea que el poder solo es legítimo cuando está alineado con la conciencia y la coherencia.

En el plano institucional, Bonasa es impulsor del Parlamento de Líderes Latinoamericanos, un espacio de diálogo estratégico que busca articular liderazgo empresarial, social e institucional en la región. La iniciativa promueve una narrativa distinta del poder, entendiendo que la transformación de un continente no depende únicamente de variables económicas, sino de la calidad ética de quienes toman decisiones y de la Cultura que dejan a su paso.

Su experiencia internacional le ha permitido identificar uno de los mayores desafíos actuales del liderazgo: la soledad emocional de quienes dirigen. Muchos ejecutivos operan bajo presión constante y sienten que no pueden mostrarse vulnerables. La consecuencia es un liderazgo rígido, reactivo o desconectado. Frente a ello, Bonasa insiste en la necesidad de reconciliar éxito y bienestar sin caer en discursos superficiales. “Lo que no se ve en un Excel termina decidiendo el Excel”, afirma, subrayando que variables como la confianza, la seguridad psicológica y la cohesión impactan directamente en la sostenibilidad de cualquier organización.

Lejos de promover una visión ingenua, su enfoque integra propósito y resultados. Para él, el propósito sin estructura es idealismo improductivo, pero los resultados sin propósito generan vacío y desgaste. El equilibrio se logra cuando identidad, modelo profesional y coherencia profunda operan en la misma dirección: Cultura que cuida, equipos que florecen y organizaciones que rinden sin romperse.

A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos internacionales, pero insiste en que el reconocimiento es un altavoz y no un pedestal. Su narrativa evita el personalismo y se centra en la construcción de Cultura. Más que consolidarse como figura, busca consolidar un movimiento: una manera distinta de liderar que convierta la humanidad en ventaja competitiva sostenible.

En el contexto actual, donde las empresas enfrentan retos tecnológicos, regulatorios y sociales de alta complejidad, la propuesta de Ignacio Bonasa introduce una variable estratégica que durante décadas fue considerada secundaria: la dignidad humana como eje de gestión y la consciencia como criterio de decisión.

Su legado, según ha expresado, no aspira a ser recordado como una posición o un cargo, sino como una contribución cultural: ayudar a que organizaciones funcionen sin deshumanizar, que equipos produzcan sin romperse y que líderes influyan sin perder coherencia.

En tiempos donde el liderazgo tiende a tecnificarse, Ignacio Bonasa plantea una tesis clara: sin alma no hay futuro sostenible. Y en esa convicción ha construido un ecosistema que une estrategia, emoción y ética en una sola arquitectura de transformación.