El “eclipse del siglo” ya tiene fecha… y no todos podrán verlo: el fenómeno que oscurecerá el mundo por más de 6 minutos

Eclipse Solar del Siglo ¿Cuándo es y en dónde podrá verse? (NASA)

El cielo volverá a robarse la atención del planeta en este 2026 con un fenómeno que ya está siendo catalogado como uno de los eventos astronómicos más impactantes del siglo XXI: un eclipse solar total que convertirá el día en noche durante más de seis minutos.

Se trata del llamado “eclipse del siglo”, un fenómeno que no solo destaca por su espectacularidad, sino por un dato que lo vuelve histórico: será el eclipse solar más largo visible desde la Tierra en todo el siglo XXI.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse solar más largo del siglo?

La fecha ya está confirmada por organismos científicos internacionales: el evento ocurrirá el 12 de agosto de 2026, un día que millones de personas ya están marcando en el calendario.

Durante ese día, la Luna cubrirá completamente el Sol en una franja específica del planeta, generando una oscuridad total que superará ampliamente a otros eclipses recientes.

Cuánto durará el eclipse: un récord astronómico

Lo que hace realmente especial a este fenómeno es su duración.

En su punto máximo, el eclipse alcanzará hasta 6 minutos con 23 segundos de oscuridad total, una cifra extraordinaria para este tipo de eventos.

Es decir, casi dos minutos adicionales de oscuridad total, algo extremadamente raro en astronomía.

Dónde se podrá ver el eclipse solar total

El eclipse no será visible igual en todo el mundo. Solo algunas regiones podrán experimentar la totalidad, es decir, el momento en que el Sol queda completamente cubierto. La franja de visibilidad recorrerá:

Rusia (Siberia norte y mar de Láptev)

Noroeste de Groenlandia

Islandia

Portugal

España (norte peninsular)

¿Se podrá ver en México?

Aquí viene una realidad que no a todos les gustará. En México, el eclipse no será visible como total. En el mejor de los casos, algunas regiones podrían observarlo como parcial, dependiendo de las condiciones astronómicas.

Esto significa que quienes quieran vivir la experiencia completa deberán viajar a zonas dentro de la franja de totalidad.

Este fenómeno no es casualidad. Su duración excepcional se debe a una combinación poco común de factores astronómicos. Todo esto permitirá que la oscuridad se prolongue más de lo habitual, algo que no se repetirá hasta el año 2114.