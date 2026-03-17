Dialogo y Negociación, ruta del SNTE para Dignificar el Magisterio

Que desaparezca la USICAMM; nos ha dañado laboral, salarial y profesionalmente; luchamos por soluciones que dignifiquen al Maestro sin afectar alumnos, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas La lucha de los Maestros es por salarios dignos, reducción de la carga administrativa, y que de una vez por todas desaparezca la USICAMM. (SNTE)

Bajo la premisa de privilegiar en todo momento la vía institucional y la continuidad del servicio educativo de niños y jóvenes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteró su compromiso con la defensa de los derechos laborales, salariales y profesionales del Magisterio nacional.

Así lo expresó en Querétaro el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y añadió que la lucha por mejores condiciones para el Magisterio está firme, con responsabilidad y visión de largo plazo.

Dijo que será a través del diálogo y la negociación con las autoridades, como alcanzarán las “soluciones que dignifiquen la labor docente sin afectar el derecho de los estudiantes a recibir educación”.

El Maestro dirigente habló así ante 300 agremiados en el Encuentro de Unidad con la Estructura Sindical de la Sección 24, en Querétaro, y ahí enlistó las acciones de la agenda de la organización.

Fuera la USICAMM, hace Daño

Explicó que en la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2026, las principales exigencias son por “salarios dignos, reducción de la carga administrativa, que de una vez por todas desaparezca la USICAMM y que se concrete la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, que permita pensiones justas a los jubilados”.

Cepeda Salas dijo que están “exigiendo reformas a los regímenes pensionarios, un nuevo sistema para la carrera de las Maestras y Maestros, y reducción de la carga administrativa.

“Esos son nuestros ejes más importantes de la negociación que estamos haciendo y ya tenemos listas las propuestas para las dos leyes, con lo que estamos planteando pueden jubilarse con 75 u 80 por ciento de su último sueldo, esa es nuestra lucha”, afirmó.

Un Nuevo Sistema de Carrera

Ante integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y representantes de centros de trabajo, el dirigente nacional subrayó la urgencia de transformar de fondo los mecanismos actuales de desarrollo profesional.

Propuso un nuevo sistema para la carrera de las maestras y maestros que sea transparente y verdaderamente justo.

Por su parte, el secretario general de la Sección 24, el profesor Francisco Ramírez Labra, reconoció el liderazgo de Cepeda Salas, resaltó su capacidad para encabezar la revalorización del Magisterio en un entorno de unidad y compromiso institucional.

Dialogo y Negociación, ruta del SNTE para Dignificar el Magisterio