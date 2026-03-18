Eclipses, lluvias de estrellas, equinoccio de primavera y más: fenómenos astronómicos de marzo 2026

Eclipse solar anular: horario, cómo y dónde ver en vivo desde México Conoce dónde, a qué hora y cómo podrás ver el eclipse solar anular que ocurrirá este martes 17 de febrero (Unsplash)

Mientras millones siguen su rutina diaria, el cielo está ofreciendo uno de los espectáculos más intensos del año. Marzo 2026 no es un mes cualquiera: es un periodo marcado por eclipses, conjunciones planetarias y eventos que, literalmente, están ocurriendo sobre nuestras cabezas. Y lo más impactante: muchos pueden verse sin telescopio.

¿Cuáles son los eventos astronómicos de marzo?

De acuerdo con calendarios científicos y astronómicos, marzo está lleno de fenómenos visibles desde México y gran parte del mundo.

Entre los eventos más importantes destacan:

3 de marzo: Eclipse total de Luna y Luna llena.

Eclipse total de Luna y Luna llena. 8 de marzo: Conjunción de Venus y Saturno.

Conjunción de Venus y Saturno. 14 de marzo: Lluvia de meteoros Normínidas.

Lluvia de meteoros Normínidas. 17 de marzo: Conjunción de la Luna con Marte y conjunción de la Luna con Mercurio (02:45 a 08:23 horas, tiempo del centro de México).

Conjunción de la Luna con Marte y conjunción de la Luna con Mercurio (02:45 a 08:23 horas, tiempo del centro de México). 20 de marzo: Equinoccio de primavera (08:46 horas, tiempo del centro de México).

Equinoccio de primavera (08:46 horas, tiempo del centro de México). 26 de marzo: Marte en perihelio.

Marte en perihelio. 28 de marzo: Acercamiento de la Luna y el cúmulo estelar M44.

Acercamiento de la Luna y el cúmulo estelar M44. El evento más esperado: la “Luna de Sangre”

El fenómeno más llamativo ocurrió el 3 de marzo con un eclipse total de Luna, también conocido como “Luna de Sangre”.

Durante este evento, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, provocando que el satélite natural adquiera un tono rojizo visible desde varias regiones del mundo.

Este tipo de eclipses no solo son visualmente impactantes, también representan uno de los fenómenos astronómicos más accesibles para el público.

Conjunciones planetarias

A lo largo del mes, varios planetas protagonizan acercamientos visuales con la Luna, conocidos como conjunciones.

Entre los más destacados:

8 de marzo: Venus cerca de Saturno

15 de marzo: Marte cerca de Mercurio

17 de marzo: la Luna se acerca a Mercurio y Marte

19 de marzo: Saturno y Neptuno cerca de la Luna

20 de marzo: Venus cerca de la Luna

Estos eventos no implican una cercanía real entre los cuerpos celestes, pero desde la Tierra generan una ilusión visual impresionante.

Lluvias de meteoros

Marzo también incluye actividad de lluvias de meteoros, como las Gamma Normínidas, que alcanzan su punto máximo a mediados del mes.

Aunque no son las más intensas del año, sí ofrecen una oportunidad ideal para observar estrellas fugaces en cielos despejados.

Marte en perihelio

El 26 de marzo, Marte alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol en su órbita. Esto puede provocar que su brillo sea ligeramente mayor al habitual. El INAOE destacó que este evento también es relevante para el estudio de la dinámica orbital planetaria.

El calendario cerrará el 28 de marzo con el acercamiento entre la Luna y el cúmulo estelar M44, conocido como el Pesebre, en la constelación de Cáncer. Este tipo de alineación facilita la identificación de objetos menos visibles, ya que la Luna sirve como referencia.

Estos fenómenos permitirán que aficionados y especialistas en astronomía den seguimiento al comportamiento de los cuerpos celestes y actualicen sus registros de observación durante marzo de 2026.