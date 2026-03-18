¿Escuchas o no escuchas?

Inecol Cuando se tiene grandes salas de videoconferencias se recomienda el uso de más de un micrófono, los cuales deberán ser gestionados por una mezcladora de audio.

Cuando se realiza una videoconferencia el audio constituye un elemento crucial para la comunicación. Mientras que las deficiencias en la señal de video suelen ser toleradas por los participantes, las fallas en el audio pueden generar fatiga cognitiva un cansancio prematuro que nos hace perder la atención y nos genera estrés, así como errores en la interpretación del mensaje y, en casos críticos, la finalización de esta.

La integridad de la señal de audio en una videoconferencia está condicionada por múltiples factores, desde el hardware utilizado hasta la acústica del espacio físico.

El Micrófono:

El micrófono es el componente indispensable para llevar a cabo una videoconferencia. Su función técnica es actuar como un transductor, el cual se encarga de convertir las ondas sonoras (energía mecánica) en señales eléctricas.

Entorno Acústico:

Materiales rígidos como cristal o cerámica generan reverberación al reflejar el sonido repetidamente. Para mitigar este efecto, se recomienda el uso de paneles absorbentes. Asimismo, se debe tener en cuenta el ruido de fondo o externo. Lo cual genera que la voz compita con sonidos no deseados para ser escuchado, por lo que se debería optar por entornos con menor ruido externo o el uso de cortinas acústicas, que ayuden a que la voz se mantenga como la fuente sonora predominante.

Mezcladora:

Cuando se tiene grandes salas de videoconferencias se recomienda el uso de más de un micrófono, los cuales deberán ser gestionados por una mezcladora de audio, la cual se encarga de recibir múltiples señales de entrada, ecualizar y equilibrar los niveles de volumen de cada orador, así como la integración de periféricos de salida como amplificadores y altavoces, garantizando así un flujo de audio bidireccional coherente y profesional.

Aplicaciones de Software:

Existen varios sistemas para realizar videoconferencias como son: Teams, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, los cuales cuentan con opciones como supresión de ruido y la cancelación de eco permitiendo mejorar la calidad del audio recibido por el micrófono. Asimismo, el modo de música permite desactivar los filtros de voz para transmitir instrumentos con alta fidelidad, evitando que el sistema los confunda con ruido de fondo.

Altavoces o Bocinas:

Los altavoces transforman las señales eléctricas en ondas sonoras, pueden ser desde bocinas integradas hasta altavoces múltiples de alta potencia, que garanticen una cobertura de audio uniforme según el tamaño de la sala y el número de asistentes.

Para evitar el retorno de eco, el cual se produce cuando el micrófono vuelve a capturar el sonido, se debe evitar que los altavoces estén orientados hacia los micrófonos, además de mantener niveles de volumen moderados que no saturen los algoritmos de cancelación de eco.

Referencias: