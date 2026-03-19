¿Adiós al Título Universitario? Gen Z y Millennials prefieren “triunfo triple” en Mercado Laboral

El título ya no garantiza calidad de vida ni salud financiera; hoy el talento joven cambia la jerarquía antigua por un propósito auténtico y bienestar integral —

Educacion Superior Crisis Hay preocupación de los jóvenes por la relevancia del currículo académico frente a las necesidades reales de las empresas y la incongruencia de valores en estas. (Deloitte)

Las Generaciones Z y Millennial reexaminan el valor de la Educación Superior de tal forma que la ruta tradicional de la universidad a la carrera profesional ya no es apreciada como la opción predeterminada.

De acuerdo con el estudio “Deloitte 2025 Gen Z and Millennial Survey”, en poder de Crónica, 3 de cada 10 integrantes de estos grupos de 23 a 45 años decidieron no seguir estudios superiores en el último año, tendencia que va en aumento.

Los factores clave para esta resignificación tienen que ver con un mayor acceso a información que no estuvo disponible para las anteriores generaciones, como el Retorno de Inversión (ROI), alto costo de las matrículas, la desconexión con el mercado laboral, y el llamado “triunfo triple”, estabilidad financiera, propósito significativo y bienestar integral.

El estudio revela el escepticismo de los Z y Millennial sobre el ROI; aunque el costo de la matrícula es la principal preocupación para 4 de ellos, existe una duda creciente sobre si la Educación Universitaria proporciona la experiencia práctica suficiente para el mercado laboral y para vivir con calidad.

La investigación muestra que muchos jóvenes optan por rutas alternativas como la formación profesional en oficios (trades), aprendizajes o cualificaciones técnicas que ofrecen un aprendizaje más basado en habilidades y una menor carga financiera.

Deloitte también halló la preocupación de los encuestados por la relevancia del currículo académico frente a las necesidades reales de las empresas y la falta de oportunidades de aprendizaje práctico durante la carrera.

Aunque la Educación Superior sigue relacionada con una mayor seguridad financiera y confianza para la jubilación, aspectos nuevos como la satisfacción con las oportunidades de aprendizaje y el equilibrio entre vida laboral y personal son igual de importantes para los jóvenes, independientemente del nivel educativo.

Ante este cambio, Deloitte plantea a las empresas eliminar los requisitos de títulos universitarios para ciertos puestos y colaborar con las universidades para crear programas que ofrezcan la experiencia práctica que los estudiantes buscan.

Debido a que un título universitario ya no garantiza beneficios financieros para vivir con calidad, las Generaciones Z y Millennials priorizan cada vez más el aprendizaje continuo, el aprendizaje dentro del trabajo y la capacitación (on-the-job learning), sobre las estructuras académicas tradicionales.

El Triunfo Triple

Otro hallazgo singular es la búsqueda del trabajador por el "triunfo triple" compuesto por estabilidad financiera, propósito significativo y bienestar integral, lo que desafia a las estructuras corporativas y laborales tradicionales.

El estudio afirma que las empresas mexicanas enfrentan el reto de operar con integridad y congruencia para atraer y retener este talento joven de 23 a 45 años, ubicado en ambos grupos poblacionales.

El documento de Deloitte revela una creciente inseguridad económica debido a la precariedad salarial en los centros de empleo, el uso de conceptos como asimilados a salarios, y el alto costo de vida.

Casi la mitad de la Generación Z, un 48 por ciento, y un 46 por ciento de Millennials afirman que no se sienten financieramente seguros.

El estudio plantea a las empresas adaptarse para pagar mejor, ser congruentes, vivir los valores que predican, ofrecer flexibilidad y un liderazgo empático que atraiga y retenga a este talento joven mexicano transformador.

Estas anormalidades impulsan a estos jóvenes a valorar más el aprendizaje continuo y el dominio de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa que el ascenso jerárquico antiguo; hoy día ser jefe o director es irrelevante.

La encuesta destaca también la importancia que para los Z y Millennial tiene la salud mental y la sostenibilidad ambiental como factores decisivos para la lealtad hacia un empleador.

Entre quienes informan a Deloitte un bienestar mental positivo, 7 de cada 10 integrantes de la Generación Z y de los Millennials sienten que su trabajo les permite hacer una contribución significativa a la sociedad, en comparación con los 5 de cada 10 de ambos grupos que reportan un bienestar mental deficiente.

La Mentira del Greenwashing

La encuesta muestra cómo la crisis climática se convirtió en una fuente significativa de estrés y un motor de cambio en el comportamiento de ambas generaciones.

Existe una desconexión notable entre la visión de los jóvenes y la de los ejecutivos.

Un hallazgo relevante en la encuesta es el creciente fenómeno del greenwashing, una táctica mentirosa de marketing y comunicación para construir una percepción de responsabilidad ambiental, sin sustento en acciones reales y certificadas.

Deloitte plantea que para las organizaciones, acciones sencillas y rentables pueden generar un impacto significativo.

La eliminación de garrafones y botellas de plástico de un solo uso en el lugar de trabajo representa un ahorro económico considerable a largo plazo, y también se traduce en un esfuerzo tangible y visible que resuena profundamente con los colaboradores de la Generación Z.

Sobre esto, Alfonso Escalante Buch, Director General de Agua Óptima, dijo que “las empresas ya no pueden limitarse a comunicar, también deben actuar”.

Explicó que un gesto simple como ofrecer agua purificada de calidad sin recurrir a plásticos desechables, es una inversión que genera triple retorno; optimiza costos, contribuye activamente al medio ambiente y, crucialmente, eleva la moral y el sentido de pertenencia de una fuerza laboral que exige autenticidad.

“Es una forma directa de hacer sentir bien a nuestros colaboradores, especialmente a la Generación Z, al saber que su empresa es parte de la solución”.

Se Buscan Empleos con Valores

Empresas Sustentables Garrafones de agua potable empleados en empresas (Moisés Pabl/Moisés Pablo Nava)

La Generación Z constituye una parte significativa de la fuerza laboral, y muestra una baja tolerancia a las promesas vacías en sus centros de empleo.

Escalante Buch señaló que 8 de cada 10 trabajadores buscan empleos alineados con sus valores, y la sostenibilidad es un pilar fundamental en ello.

En México, aunque el 54 por ciento de los trabajadores conoce el concepto de sostenibilidad laboral, solo el 26 por ciento lo ve integrado realmente en la cultura de su empresa, lo que confirma la irregularidad de vivir con Greenwashing.

El Director General de Agua Óptima señaló que la implementación de soluciones de purificación de agua en el punto de uso (POU) es una “acción aparentemente menor que puede tener un impacto multifacético”.

Explicó que esta reduce drásticamente la generación de residuos plásticos y contribuye a los objetivos de sostenibilidad y al Pacto de los Plásticos es una iniciativa global impulsada por la WWF (World Wide Fund for Nature) para transformar la manera en que las empresas producen, usan y desechan el plástico.

Detalló que esta elimina los costos asociados a la compra, almacenamiento y gestión de garrafones y botellas, que libera recursos para otras iniciativas.

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