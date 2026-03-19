Anáhuac y COPARMEX, por una mejor Educación Superior que forme personas de bien mejor preparadas

No solo generamos riqueza; formamos personas capaces de mirar a los ojos los grandes desafíos de la sociedad y transformar el futuro del país, señala Cirpriano Sánchez —

Universidad Anahuac México Podemos elegir ser corresponsables y formar valor humano desde la Universidad, dijo el Rector Cipriano Sanchez Garcia. (Gerardo González Acosta)

“La misión de la Universidad Anáhuac trasciende la generación de riqueza, somos una comunidad académica dedicada a formar hombres y mujeres capaces de construir juntos el futuro del país”, dijo su rector Cipriano Sánchez García.

Reveló que más de 6 mil jóvenes tocan cada año la puerta de la Universidad, de los cuales 2 mil 700 son admitidos e inscritos; para él esta cifra representa miles de familias que buscan una oportunidad para sus hijos, expresó.

Indicó que ante las circunstancias “podemos elegir ser corresponsables; todos somos conscientes del momento tan complejo y dinámico que vivimos, de transformaciones ecológicas, acelerada digitalización, cambios en los modelos de trabajo y desafíos económicos, sociales y globales”.

Sánchez García habló así durante el noveno Encuentro Empresarial Anáhuac 2026, ante líderes de cámaras y directivos globales resaltó la magnitud del impacto social de la institución y su responsabilidad con las familias mexicanas.

Lo escuchaba atento Juan José Sierra Álvarez, Presidente Nacional de la la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con quien celebró el modelo Anáhuac que suma 200 Cátedras Corporativas y más de 40 de Investigación.

Ambos directivos encabezaron el foro para reflexionar ante emprendedores, empresarios, autoridades educativas y funcionarios de gobierno sobre la importancia de la vinculación entre la empresa y la academia.

Desafío de la IA y Analfabetismo Digital

El Padre Sánchez García explicó que la interacción que vive el mundo permite entender cómo se redefinen las sociedades y preparación que necesitan para enfrentar el futuro.

Señaló que los informes económicos mundiales sugieren cuatro posibles escenarios para el futuro del trabajo y plantean que la Inteligencia Artificial Generativa potenciará la productividad, pero por también la escasez de talento y el aumento de la automatización, que pueden marcar muy seriamente el mercado laboral.

Dijo que a esto es añadido el analfabetismo digital, que puede generar productividades desiguales o incluso llevar a un estancamiento económico.

Afirmó que las universidades tienen más que nunca obligación de capacitar personas o jóvenes, y formar lleva consigo una gran diferencia, un talento que tiene que tener la capacidad de adaptarse, de innovar y de servir.

El rector expresó que la Universidad también forma profesores que sepan adaptarse e innovar para que sepan mirar a la empresa, que es quien les tiene que decir a qué tienen que ajustarse, en qué innovar; esos son los retos de la educación en México.

Cipriano Sánchez García adelantó que la Anáhuac hará todo lo que pueda por impulsar la Educación Superior en el país, y para ello requiere una visión compartida con las empresas porque las universidades no pueden avanzar solas.

Enseguida celebró la vinculación con empresas, sus organizaciones, y con el sector público para generar conocimiento aplicado y sean capaces de mirar a los ojos a los grandes desafíos de nuestra sociedad.

“Y sobre todo para formar hombres que quieran contribuir al verdadero desarrollo, que no es solamente el económico, no es solamente el desarrollo sostenible, o el tecnológico; es principalmente el desarrollo para ser mejor”, expresó.

La verdadera Noticia de México

El rector les dijo a los empresarios que lo escuchaban que las noticias más importantes de México son diferentes a las negativas que trascienden incluso la frontera y llegan a otros países.

“Todos los hombres y mujeres que cada día se levantan, van a su empresa, trabajan, generan riqueza, desde ahí permiten la subsistencia y el crecimiento del desarrollo de sus familias, y de esta gran nación, ese es el gran valor”, afirmó.

México, dijo el rector, sigue siendo los Padres y Madres de Familia que trabajan para apostar por la educación universitaria de sus hijos; mientras que la Anáhuac trabaja por formar hombres y mujeres que sean de provecho para el país, y no solo generadores de riqueza.

Finalmente señaló que “solamente trabajando juntos podremos ampliar las oportunidades educativas, impulsar la investigación, la innovación y formar a las nuevas generaciones de líderes que transformarán nuestro país”.

Defensa de Libertades y Democracia

Por su parte Juan José Sierra Álvarez dijo que México debe priorizar la atención a retos estructurales que frenan el desarrollo, como la seguridad pública, la estabilidad económica y social, y la integración regional.

Ante los suyos, dijo ser consciente que en la democracia de México no están en juego una, dos o tres libertades; “lo que está en juego son todas nuestras libertades, el libre tránsito de personas, mercancías, la libre expresión, la libertad de credo, de emprender, la de invertir, todas nuestras libertades están en juego cuando se a atenta contra la democracia”.

Señaló que Coparmex está llamada a trabajar en fabor de México con todas las fuerzas políticas del país, sin fobias ni favoritismos.

Afirmó que un país que conecta empresas con universidades, tiene futuro.

Durante la ceremonia celebrada en el JW Marriot Hotel de la Ciudad de México, la Universidad Anáhuac México reconoció a las organizaciones con compromiso excepcional en las categorías de Cátedra de Investigación, Empleabilidad, y Cátedra Corporativa, al mismo número de empresas galardonadas.

Orgullo “Hecho en México”

Universidad Anahuac Secretaría de Economia La Universidad Anahuac recibió el certificado del programa "Hecho en México“, de manos de María De Hass, de la Secretaría de Economía. (Gerardo González Acosta)

Uno de los momentos más significativos fue la entrega a la Universidad Anáhuac del certificado del programa "Hecho en México“, de manos de María De Hass, Directora General de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Economía.

La servidora pública dijo que este distintivo simboliza el talento y la innovación que distinguen a lo que se produce en nuestro país.

Sobre este galardón el rector Cipriano Sánchez García agradeció a la Secretaría de Economía por otorgarles el distintivo.

“Este reconocimiento nos identifica como una institución que genera calidad, innovación y talento, confirmando que la educación y la formación de líderes son parte esencial de lo que México ofrece”, señaló.

Anáhuac y COPARMEX, por una mejor Educación Superior que forme personas de bien mejor preparadas