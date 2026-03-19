Captan a un cometa fragmentándose en cuatro

Cometa. Una imagen del cometa K1 tomada por el telescopio Hubble.

El telescopio espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) ha captado a un cometa fragmentándose. El cometa K1 acababa de pasar cerca del Sol en su camino hacia las afueras del Sistema Solar cuando Hubble lo enfocó y captó algo inesperado.

El cometa K1, cuyo nombre completo es Cometa C/2025 K1 (ATLAS), acababa de alcanzar su punto más cercano al Sol y se dirigía fuera del Sistema Solar. Aunque había permanecido intacto tan solo unos días antes, K1 se fragmentó en al menos cuatro pedazos mientras el Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA lo observaba.

La probabilidad de que esto ocurriera mientras el Hubble observaba el cometa era “extraordinariamente baja”, según ha informado la ESA en un comunicado.

El Cometa C/2025 K1 (ATLAS) -que no debe confundirse con el cometa interestelar 3I/ATLAS- no era el objetivo original de un estudio reciente del Hubble. “A veces, los mejores descubrimientos científicos surgen por casualidad”, ha afirmado el coinvestigador John Noonan, profesor de investigación del Departamento de Física de la Universidad de Auburn en Alabama, Estados Unidos.

“Este cometa se observó porque nuestro cometa original no era visible debido a nuevas limitaciones técnicas tras ganar nuestra propuesta. Tuvimos que encontrar un nuevo objetivo, y justo cuando lo observamos, se desintegró, algo prácticamente imposible”, ha añadido.

Noonan no supo que K1 se estaba fragmentando hasta que vio las imágenes al día siguiente de que el Hubble las tomara. “Mientras analizaba los datos por primera vez, vi que había cuatro cometas en esas imágenes cuando solo habíamos previsto observar uno. Así que supimos que se trataba de algo realmente especial”, ha dicho.

Este es un experimento que los investigadores siempre quisieron realizar con el Hubble. Habían propuesto numerosas observaciones con el Hubble para captar la desintegración de un cometa. Desafortunadamente, son muy difíciles de programar y nunca tuvieron éxito.

“La ironía es que ahora estamos estudiando un cometa común y corriente y se desmorona ante nuestros ojos”, ha dicho el investigador principal Dennis Bodewits, también profesor del Departamento de Física de la Universidad de Auburn.

Los cometas son restos de la era de la formación del Sistema Solar, por lo que están hechos de ‘materia antigua’, los materiales primordiales que formaron nuestro Sistema Solar.

“Pero no son prístinos; han sido calentados, irradiados por el Sol y por los rayos cósmicos. Así que, al observar la composición de un cometa, la pregunta que siempre nos hacemos es: ‘¿Es esta una propiedad primitiva o se debe a la evolución?’ Al abrir un cometa, se puede ver el material antiguo que no ha sido procesado”, ha explicado Bodewits.

El Hubble captó la fragmentación de K1 en al menos cuatro pedazos, cada uno con una coma bien definida, la envoltura difusa de gas y polvo que rodea el núcleo helado del cometa. El Hubble logró distinguir claramente los fragmentos, pero para los telescopios terrestres, en ese momento, solo aparecían como manchas apenas perceptibles.

Las imágenes del Hubble fueron tomadas apenas un mes después del máximo acercamiento del cometa K1 al Sol, conocido como perihelio. El perihelio del cometa se produjo dentro de la órbita de Mercurio, aproximadamente a un tercio de la distancia de la Tierra al Sol. Durante el perihelio, un cometa experimenta su calentamiento más intenso y la máxima tensión. Justo después del perihelio es cuando algunos cometas de largo período, como el K1, tienden a desintegrarse.

UN POCO MÁS GRANDE QUE UN COMETA PROMEDIO

Antes de fragmentarse, K1 probablemente era un poco más grande que un cometa promedio, con un diámetro aproximado de 8 kilómetros. El equipo estima que el cometa comenzó a desintegrarse ocho días antes de que el Hubble lo observara.

El Hubble tomó tres imágenes de 20 segundos, una por día, desde el 8 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2025. Mientras observaba el cometa, uno de los fragmentos más pequeños de K1 también se desintegró.

Gracias a la aguda visión del Hubble, capaz de distinguir detalles extremadamente finos, el equipo pudo rastrear la historia de los fragmentos hasta el momento en que formaban una sola pieza. Esto les permitió reconstruir la cronología.

Sin embargo, al hacerlo, descubrieron un misterio: ¿Por qué hubo un retraso entre la fragmentación del cometa y la aparición de brillantes erupciones desde la Tierra? Cuando el cometa se fragmentó y expuso hielo fresco, ¿por qué no brilló casi instantáneamente?

El equipo tiene algunas teorías. La mayor parte del brillo de un cometa se debe a la luz solar reflejada por los granos de polvo. Pero cuando un cometa se abre, revela hielo puro.

Quizás se necesite formar una capa de polvo seco sobre el hielo puro y luego desprenderse. O tal vez el calor deba penetrar bajo la superficie, generar presión y luego expulsar una capa de polvo en expansión.

CAPTADO EN EL MOMENTO EXACTO DE SU DESINTEGRACIÓN

“Nunca antes el Hubble había captado la fragmentación de un cometa tan cerca del momento exacto de su desintegración. Normalmente, esto ocurre entre unas semanas y un mes después. En este caso, pudimos observarlo tan solo unos días después. Esto nos revela algo muy importante sobre la física de lo que sucede en la superficie del cometa. Podríamos estar observando la escala de tiempo necesaria para la formación de una capa de polvo sustancial que luego puede ser expulsada por el gas”, ha explicado Noonan.

El equipo espera con interés finalizar el análisis de los gases provenientes del cometa. Los análisis terrestres ya muestran que K1 tiene una composición química muy peculiar: presenta una cantidad significativamente menor de carbono en comparación con otros cometas.

Es probable que el análisis espectroscópico realizado con los instrumentos STIS ( Espectrógrafo de Imágenes del Telescopio Espacial ) y COS ( Espectrógrafo de Orígenes Cósmicos ) del Hubble revele mucha más información sobre la composición de K1 y los orígenes mismos de nuestro Sistema Solar.

El cometa K1 es ahora un conjunto de fragmentos a unos 400 millones de kilómetros de la Tierra. Ubicado en la constelación de Piscis, se dirige fuera del Sistema Solar, sin posibilidad de regresar.

Los astrónomos observan que los cometas de largo período, como el K1, tienen mayor probabilidad de fragmentarse que sus primos de corto período, como el 67P/Churyumov-Gerasimenko, visitado por la misión Rosetta de la ESA , pero se desconoce la razón.

El Comet Interceptor de la ESA, que se lanzará hacia finales de la década, será la primera misión en visitar un cometa de largo período. “La observación fortuita del K1 por parte del Hubble nos ayudará a comprender por qué algunos cometas de largo período se fragmentan y nos brindará una primera visión de su interior”, ha declarado el coautor, el profesor Colin Snodgrass, de la Universidad de Edimburgo en Escocia y científico interdisciplinario de la misión Comet Interceptor.

Estos nuevos resultados complementarán la visión detallada de un cometa de largo período que obtendremos con el Comet Interceptor, además de ayudar a los astrónomos a seleccionar el objetivo de la misión.