Plantas que dan comezón… y cosas peores.

En el diverso mundo de las plantas no todo es color, fragancia o belleza; existen algunas especies que se defienden con una ferocidad que deja huella… en la piel. La villana más conocida en el hemisferio norte, y en consecuencia en el Jardín Botánico Clavijero y el Santuario del Bosque de Niebla es la famosa hiedra venenosa (Toxicodendron radicans), llamada regionalmente “caquixtle”, cuyos persistentes aceites causan una fuerte reacción alérgica en la zona donde la piel hizo contacto con las hojas o el “látex” de sus tallos, existe una legión de especies menos célebres, pero igualmente temibles. Como ejemplo de ella y además del caquixtle, hablaremos de dos plantas a las que el ingenio popular ha dado el muy descriptivo nombre de “hinchahuevos”. Otro rasgo compartido por ambas es su pertenencia a la familia Anacardiaceae, a la que, paradójicamente, pertenece el delicioso mango.

Veneno. La hiedra venenosa o caquixtle (Toxicodendron radicans).

La hiedra venenosa o caquixtle.

El caquixtle (Toxicodendron radicans) es la referencia obligada. Es un modesto y casi invisible bejuco con hojas compuestas en grupos de tres, de hábito trepador, muy común en los bordes del bosque de niebla. Sus hojas y tallos contienen su arma secreta: el urushiol, un aceite que se adhiere y disuelve fácilmente en grasas y aceites (lipófilo), tan potente que una cantidad equivalente a la cabeza de un alfiler podría causar sarpullido en 500 personas. Al contacto con la piel provoca una severa dermatitis caracterizada por erupciones y ampollas, comezón intensa, dolor local y ardor.

Veneno. En Argentina, Uruguay y Brasil, la aruera (Lithraea molleoides) no necesita que la toques para hacerse notar.

La “hinchahuevos” del Sur: El molle de beber o aruera (Lithraea molleoides)

En Argentina, Uruguay y Brasil, la aruera (Lithraea molleoides) no necesita que la toques para hacerse notar, pues en días calurosos esta planta libera al aire, en gotas de lluvia o en su propio polen sus aceites volátiles y alergénicos. El contacto con los aceites provocar sensibilidad alérgica general, hinchzón en la piel, fiebre y problemas de visión. Se cuenta hay personas que, después de tomar una siesta bajo la sombra del árbol, han despertado con la cara o el cuerpo inflamado.

Veneno. En las zonas secas de México, como Guerrero o Morelos, otro árbol (Comocladia engleriana) es el protagonista de las advertencias locales.

La “hinchahuevos” de México: Comocladia engleriana

En las zonas secas de México, como Guerrero o Morelos, otro árbol (Comocladia engleriana) es el protagonista de las advertencias locales. A diferencia del caquixtle, esta planta contiene y exuda una resina o savia que se oxida y se vuelve negra al contacto con el aire. Si una gota cae sobre la piel (los brazos, la cara o la nuca) la reacción puede ser similar a una quemadura química. Tampoco es aconsejable usar su madera como leña para fogatas, pues el humo de su madera quemada puede irritar gravemente los ojos y los pulmones, convirtiendo un campamento en una emergencia médica.

La naturaleza es fascinante, pero también sabe poner límites: a veces es mejor sólo mirar, pero sin tocar. En el campo, una fragancia puede ser inolvidable, y un encuentro con la “hinchahuevos” también lo será,aunque por razones muy diferentes. Y si perteneces al sexo masculino, no se te ocurra rascarte los testículos después de manipular la planta, pues ya no olvidarás por qué le llaman “hinchahuevos”.