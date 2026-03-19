Retos de la labor docente en la UNAM

Nora Goris, directora de la FES Acatlán, desarrolló su ponencia en la mesa ‘Universidad y docencia’, durante el foro ‘Reforma y futuro de la UNAM’, en torno a la evolución de la docencia y a los retos que enfrenta en un nuevo entorno social y tecnológico.

En primer lugar, la matemática de formación, destacó la importancia del papel de la docencia en una institución como la UNAM, pues señala que está actividad incide directamente en “la formación de ciudadanos que atiendan las problemáticas socioeconómicas actuales”, y es ahí donde cobra sentido el valor de la máxima casa de estudios como institución.

Como parte de las problemáticas que atraviesa la docencia en la UNAM, apunta a la obsolescencia en los planes de estudio que se han visto rebasados por la tecnología y la llegada de la Inteligencia Artificial. Aunado a esto, cada vez se observan más casos de estudiantes con estados de ansiedad y depresión, y los docentes tienen que atravesar situaciones de precariedad y falta de tiempo para poder estar actualizados al ritmo que la sociedad les demanda.

Al respecto, Goris entabla una serie de prácticas para reformar la labor docente y mejorar el aprendizaje con estrategias como utilizar las competencias digitales pedagógicas como herramientas para impulsar el aprendizaje; el acompañamiento socioemocional donde los docentes desarrollen competencias para crear ambientes seguros que les permitan identificar oportunamente necesidades en los estudiantes.

Igualmente, plantea la posibilidad de integrar a los estudiantes de licenciatura en proyectos reales desde los primeros semestres, y la actualización curricular dinámica que, en lugar de actualizarse cada seis años, puedan ejecutarse oportunamente.

La maestra Goris contempla como parte de la reforma docente en la UNAM además, una evolución en los criterios de evaluación docente y la maximización de recursos para poder integrar una serie de iniciativas a corto plazo que generen, en su visión, acciones de alto impacto, tales como:

La implementación de un programa piloto de actualización docente; comunidades de práctica docente; proyectos piloto de vinculación, fortalecimiento de servicios de bienestar y un diagnóstico curricular integral.