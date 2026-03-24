El CERN logra transportar antimateria en un camión, un hito mundial

Antimateria El CERN es el único lugar del mundo donde pueden producirse, almacenarse y estudiarse antiprotones, algo que se logra mediante los desaceleradores AD y ELENA

Un equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha logrado este martes transportar con éxito en un camión una nube de antiprotones, algo que la prestigiosa institución considera un “hito mundial” y un gran paso hacia el estudio de la antimateria, muy difícil de conservar.

El logro, alcanzado en el centro de experimentos BASE del CERN, acerca más la posibilidad de transportar antimateria, hasta ahora casi imposible porque se aniquila al entrar en contacto con la materia, a otros laboratorios europeos con el fin de poder realizar mediciones de alta precisión de estas partículas.

Según destacó un comunicado del CERN, es el único lugar del mundo donde pueden producirse, almacenarse y estudiarse antiprotones, algo que se logra mediante los desaceleradores AD y ELENA, y ahora busca transportarlos a un espacio externo para experimentos más precisos.

Para ello ha desarrollado el sistema de captura criogénica de animateria BASE-STEP, con el que este martes logró acumular una nube de 92 antiprotones (un tipo de antimateria junto a los positrones y los antineutrones) que desconectó de las instalaciones experimentales para después cargarla en un camión.

El BASE-STEP, que pesa alrededor de una tonelada, incluye un imán superconductor así como refrigeración criogénica con helio líquido para poder mantener los antiprotones a bajas temperaturas cercanas al cero absoluto.

El CERN quiere transportar antiprotones a laboratorios como el de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf o el de la Universidad Leibniz de Hannover, ambos en Alemania, para poder llevar a cabo mediciones más exactas que en la institución de Ginebra, donde los desaceleradores y otros aparatos producen unas fluctuaciones del campo magnético que limitan la precisión.

“Para alcanzar nuestro primer destino, el laboratorio de precisión de Düsseldorf, necesitaríamos ocho horas, por lo que tendríamos que mantener el imán superconductor a una temperatura inferior a 8,2 grados Kelvin (−264,95 °C) durante todo ese tiempo", explicó el responsable de BASE-STEP Christian Smorra en el comunicado.

No obstante, agregó, el mayor desafío sigue estando en la llegada al destino, donde hay que idear aún formas de transferir los antiprotones a las zonas de experimentación sin que desaparezcan.La antimateria es una clase de partículas casi idéntica a la materia ordinaria, solo que con carga eléctrica y momento magnético invertidos, y su estudio es uno de los pilares del CERN, en su meta de desentrañar los misterios de la física de partículas.

Uno de esos misterios es por qué nuestro universo posee predominantemente materia mientras que la antimateria prácticamente desapareció tras el Big Bang, cuando deberían haberse creado cantidades iguales de materia y antimateria que, al encontrarse, se aniquilaran mutuamente, dejando el universo vacío.