Porcentajes, no volúmenes; la urgencia de rediseñar tratados del agua ante Estrés Hídrico

Tratados internacionales operan bajo condiciones biofísicas que ya no existen; imposible concebir un río sin caudal necesario para sostener la vida, señala académica Ibero — La científica Adriana Carolina Flores Díaz, académica de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, advirtió sobre la urgente necesidad de transformar radicalmente la gestión del agua ante la actual crisis climática.

Entrevistada en exclusiva por Crónica, dijo que los tratados internacionales vigentes operan bajo condiciones biofísicas que ya no existen, ignorando el fenómeno del estrés hídrico que afecta a más del setenta por ciento del planeta.

Por ello, la especialista propone que las futuras negociaciones bilaterales abandonen el esquema de volúmenes fijos de entrega para basarse exclusivamente en porcentajes de agua disponible según el comportamiento real de las cuencas.

Esta transición permitiría ajustar las entregas de líquido de acuerdo con la realidad de los afluentes, evitando comprometer la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria de las comunidades mexicanas más vulnerables.

La académica explicó al reportero que el derecho humano al agua y la salud de los ecosistemas deben ser la prioridad absoluta en cualquier mesa de negociación, por encima de intereses industriales.

“Resulta imposible concebir la existencia de un río sin el caudal necesario para sostener la vida silvestre, por lo que los balances hídricos deben considerar primeramente las necesidades de la naturaleza”, comentó.

Desfase Histórico en la Frontera

Dijo que México comparte aguas transfronterizas con Estados Unidos bajo pactos del siglo pasado, cuando se creía erróneamente que los recursos naturales eran inagotables y el clima permanecía estable de manera perpetua.

Flores Díaz añadió que, mientras Estados Unidos entrega agua del Río Colorado, México cumple compromisos desde ríos como el Conchos y el arroyo Las Vacas en la franja fronteriza norteña.

Establecer una proporción variable evitaría que el país se vea coercionado políticamente cada cinco años por el mandatario estadounidense en turno, garantizando una mayor estabilidad en la agenda bilateral compartida, indicó.

La científica también destacó que la crisis hídrica actual no es únicamente un problema de cantidad, sino de una grave degradación de la calidad del líquido disponible en territorio nacional.

Mencionó casos críticos de contaminación en ríos como el Santiago, Atoyac y Lerma, donde el agua ya no es potable ni utilizable para el riego debido a constantes desechos industriales.

“Empresas mineras en estados como Sonora han contribuido significativamente a este deterioro hídrico, afectando la salud de miles de personas que dependen directamente de esos afluentes naturales para sobrevivir”, manifestó.

Estadísticas Engañosas y Desigualdad

En el contexto urbano, Flores Díaz denunció una profunda desigualdad en el acceso al agua potable, destacando que apenas el 65 por ciento de los mexicanos tiene suministro.

Dijo que esta disparidad se manifiesta físicamente en la infraestructura de las ciudades, donde colonias populares cuentan con tuberías de dimensiones mínimas frente a los grandes conductos de los sectores más pudientes.

Zonas marginadas como el Ajusco o Iztapalapa sufren cortes constantes, mientras en sectores residenciales exclusivos el agua potable se desperdicia lavando vehículos con mangueras sin ningún tipo de restricción oficial, denunció.

La académica cuestionó por qué persiste el desabasto en las viviendas mientras el negocio de los piperos particulares, como en la Alcaldía Tlalpan, continúa prosperando de manera lucrativa y carísima para las familias de bajos recursos.

Además, alertó sobre un cambio reciente en la metodología oficial para medir la pobreza hídrica, el cual busca ocultar la carencia real del líquido vital dentro de los hogares mexicanos.

“Actualmente, se considera que una vivienda tiene acceso al agua si existe una llave dentro del predio, permitiendo que estadísticas oficiales ignoren cuando varias familias comparten una misma fuente externa”, explicó.

Los Millonarios del Agua

Respecto a la legislación recientemente aprobada en el Senado de la República, la científica de la Iberoalertó sobre una preocupante falta de claridad jurídica que favorece el sobreconcesionamiento indiscriminado del recurso hídrico.

Afirmó que la nueva normativa no atiende el problema de la sobreexplotación de los acuíferos, y permite que grandes empresas corporativas continúen acaparando millones de metros cúbicos sin control técnico real.

Incluso, denunció la persistencia de los Consejos de Cuenca como figuras que se prestan a la corrupción, para beneficiar directamente a los denominados "millonarios del agua" y sus prestanombres en todo el país.

La académica calificó la actual iniciativa oficial como una "cachetada" a las organizaciones sociales que han trabajado durante más de 15 años en la elaboración de una verdadera ley ciudadana.

Ante este panorama, Flores Díaz llamó a la ciudadanía para involucrarse de forma colectiva y activa en la protección de este recurso vital desde cada uno de sus hogares.

“Es imperativo que cada persona se pregunte con seriedad de dónde viene el agua que consume y asuma la responsabilidad directa sobre el destino final de sus desechos orgánicos diarios”, planteó.

Observatorios Ciudadanos vs Inmobiliarias

En el nivel individual, la especialista instó a evitar cualquier tipo de desperdicio y a vigilar que las inmobiliarias no pongan en riesgo el suelo de conservación mediante construcciones ilegales o desreguladas.

En el ámbito colectivo, sugirió la creación urgente de observatorios ciudadanos para vigilar las zonas críticas de desabasto y exigir absoluta transparencia en la asignación de contratos de infraestructura hidráulica.

“La protección del agua requiere también una vigilancia estrecha sobre el saneamiento, ya que más del 70 por ciento de los ríos mexicanos presentan condiciones biológicas sumamente pobres y contaminadas”, señaló.

La académica también exhortó a la población a ejercer un voto informado, analizando la seriedad de las propuestas de sustentabilidad y la capacidad técnica de quienes aspiran a los puestos gubernamentales en 2027.

“La ciudadanía debe exigir datos técnicos reales detrás de las promesas de campaña, para evitar dejarse llevar únicamente por ideologías políticas vacías que no ofrecen soluciones concretas al problema del desabasto”, afirmó.

Dijo que la defensa del agua desde cada hogar es la acción política más trascendente para asegurar la supervivencia y la dignidad de las familias mexicanas ante los retos del futuro próximo.

Finalmente, la científica concluyó que el manejo del territorio nacional debe priorizar la salud de los bosquesy suelos para garantizar que la naturaleza recupere su función reguladora del ciclo hídrico.

“Solo a través de un manejo integral de las cuencas se podrá asegurar un caudal constante de agua limpiapara las generaciones presentes y futuras, mitigando así el riesgo de conflictos internacionales”, señaló.

Expresó que la tarea de protección hídrica convoca a cada mexicano a actuar con responsabilidad ética, para exigir que el agua segura sea un derecho humano real y no una mercancía para el lucro privado.

Porcentajes, no volúmenes; la urgencia de rediseñar tratados del agua ante Estrés Hídrico