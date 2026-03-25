La NASA está construyendo una base para tener una presencia sostenida en la Luna para después llegar a Marte

NASA. Concepto artístico de la Fase 3 de la Base Lunar de la NASA. (NASA)

La NASA está construyendo una base lunar con el objetivo de establecer una presencia humana duradera en la Luna y avanzar en la llegada a Marte.

“El objetivo es claro: sentar las bases de una base lunar duradera y dar el siguiente paso hacia Marte”, ha anunciado este martes el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Como parte de esta estrategia, la agencia espacial norteamericana tiene previsto suspender temporalmente el proyecto Gateway en su configuración actual y centrarse en la infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar.

De cara al futuro, más allá de la misión Artemis V, la NASA ha avanzado que comenzará a incorporar más hardware reutilizable y de adquisición comercial para llevar a cabo misiones tripuladas frecuentes y asequibles a la superficie lunar, con el objetivo inicial de realizar aterrizajes cada seis meses, con la posibilidad de aumentar la frecuencia a medida que aumenten las capacidades.

A pesar de las dificultades que presenta parte del hardware existente, la agencia reutilizará el equipo pertinente y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos.

En los próximos días, la NASA publicará solicitudes de información (RFI) y borradores de solicitudes de propuestas (RFP) para garantizar el progreso continuo en el cumplimiento de los objetivos nacionales.

El plan de la NASA para establecer una presencia lunar permanente se desarrollará en tres fases bien definidas. La fase uno será construir, probar y aprender. La NASA pasa de misiones puntuales y poco frecuentes a un enfoque modular y repetible.

Mediante las entregas del programa CLPS (Servicios Comerciales de Carga Lunar) y el programa LTV (Vehículo de Terreno Lunar), la agencia aumentará el ritmo de la actividad lunar, enviando vehículos exploradores, instrumentos y demostraciones tecnológicas que impulsan la movilidad, la generación de energía (incluidas unidades de calentamiento por radioisótopos y generadores termoeléctricos por radioisótopos), las comunicaciones, la navegación, las operaciones en la superficie y una amplia gama de investigaciones científicas.

En la fase dos se establecerá la infraestructura inicial. Con la experiencia adquirida en las primeras misiones, la NASA avanza hacia una infraestructura semihabitable y una logística regular.

Esta fase respalda las operaciones recurrentes de los astronautas en la superficie e incorpora importantes contribuciones internacionales, incluido el vehículo explorador presurizado de JAXA (Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) y, potencialmente, otras cargas útiles científicas, vehículos exploradores y capacidades de infraestructura y transporte de socios.

Por último, el objetivo de la fase tres es facilitar la presencia humana de larga duración. A medida que los sistemas de aterrizaje tripulados (HLS) con capacidad de carga entren en funcionamiento, la NASA proporcionará la infraestructura más pesada necesaria para una presencia humana continua en la Luna, marcando la transición de expediciones periódicas a una base lunar permanente.

Esto incluirá los Hábitats Multipropósito (MPH) de la ASI (Agencia Espacial Italiana), el Vehículo Utilitario Lunar de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y oportunidades para contribuciones adicionales en materia de habitabilidad, movilidad en la superficie y logística.

GARANTIZAR LA PRESENCIA ESTADOUNIDENSE EN LA ÓRBITA TERRESTRE BAJA

Mientras desarrolla una arquitectura lunar sostenible, la NASA ha reafirmado su compromiso con la órbita terrestre baja. Durante más de dos décadas, la Estación Espacial Internacional ha funcionado como un laboratorio orbital de primer nivel, permitiendo más de 4.000 investigaciones, brindando apoyo a más de 5.000 investigadores y recibiendo visitantes de 26 países. Su diseño, desarrollo y construcción requirieron 37 vuelos del transbordador, 160 caminatas espaciales, dos décadas y más de 100 mil millones de dólares.

“El laboratorio orbital no puede operar indefinidamente. La transición a estaciones comerciales debe ser reflexiva, planificada y estructurada para garantizar el éxito a largo plazo de la industria”, ha señalado la NASA, que está presentando y solicitando comentarios de la industria sobre una estrategia adicional para la órbita terrestre baja (LEO) que preserva todas las rutas actuales, a la vez que incorpora un enfoque gradual, anclado a la Estación Espacial Internacional, para evitar cualquier interrupción en la presencia humana estadounidense y consolidar un ecosistema comercial sólido.

Bajo este enfoque alternativo, la NASA adquiriría un Módulo Central de propiedad gubernamental que se acoplaría a la estación espacial, seguido de módulos comerciales que se validarían utilizando las capacidades de la Estación Espacial Internacional y posteriormente se separarían para el vuelo libre.

Una vez que se hayan consolidado las capacidades técnicas y operativas y se haya satisfecho la demanda del mercado, las estaciones se separarían y la NASA sería uno de los muchos clientes que adquirirían servicios comerciales.

DESARROLLO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL ESPACIO

Por otro lado, la NASA ha anunciado un avance para llevar la energía y la propulsión nuclear del laboratorio al espacio. Lanzará el Reactor Espacial-1 Freedom, la primera nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear, a Marte antes de finales de 2028, demostrando así la propulsión eléctrica nuclear avanzada en el espacio profundo.

La propulsión eléctrica nuclear ofrece una capacidad extraordinaria para el transporte eficiente de masa en el espacio profundo y permite misiones de alta potencia más allá de Júpiter, donde los paneles solares no son efectivos.

Cuando la misión SR-1 Freedom llegue a Marte, desplegará la carga útil Skyfall, compuesta por helicópteros de la clase Ingenuity, para continuar explorando el Planeta Rojo.

La SR-1 Freedom establecerá un legado de vuelo en hardware nuclear, sentará precedentes regulatorios y de lanzamiento, y activará la base industrial para futuros sistemas de energía de fisión en misiones de propulsión, de superficie y de larga duración.

La NASA y su socio, el Departamento de Energía de EE. UU., desbloquearán las capacidades necesarias para la exploración sostenida más allá de la Luna y, eventualmente, para viajes a Marte y al sistema solar exterior.

Los cambios anunciados este martes se implementarán durante los próximos meses, y los equipos de toda la agencia garantizarán “una transición sin problemas al tiempo que se impulsan programas y colaboraciones clave”.

La NASA integrará expertos en la materia en toda la cadena de suministro, en cada proveedor principal, subcontratista y componente crítico, para cuestionar suposiciones, resolver problemas, acelerar la producción y ayudar a garantizar que se logren los resultados correctos.