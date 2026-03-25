Mariscos y pescados, productos sustanciales en la seguridad alimentaria

Alimento. Pescados y mariscos.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación de la doctora Crisalejandra Rivera Pérez, investigadora del Cibnor, con el tema “Seguridad alimentaria en mariscos y pescado”

Es relevante asegurarnos de que los alimentos que consumimos no representen un riesgo para la salud. Los mariscos y pescados son fundamentales en la dieta y es muy relevante cuidar que sean seguros, esto significa que desde su captura, transporte, almacenamiento, venta y preparación, se garanticen las condiciones adecuadas de higiene y manejo.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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