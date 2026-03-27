Carga Mental por Cuidados no Remunerados equivale a 25% del PIB de México: Estudio de la Ibero

La Ibero revela crisis invisible del cuidado en México, una carga mental que sostiene la economía, afecta y frena a las mujeres; plantean cambios a Sistema Educativo —

Ibero Cuidadores Carga Mental La carga mental es el motor invisible que sostiene la economía nacional, pero su costo es la salud y el desarrollo de los cuidadores, especialmente las mujeres. (Especial)

En un esfuerzo de investigación pionero en México, la Universidad Iberoamericana arrojó luz sobre una crisis silenciosa que sostiene la economía nacional a costa del bienestar de millones de mexicanos, mayoritariamente mujeres.

Se trata de la carga mental vinculada al trabajo de cuidados no remunerados, una investigación realizada por diversas áreas de la institución, que expone el impacto de esta labor invisible, asumida desproporcionadamente por el sector femenino.

A través de una encuesta nacional probabilística, diferentes especialistas de la Ibero señalaron que el sondeo detalla el esfuerzo cognitivo que implica planificar, organizar y anticipar las necesidades de terceros, principalmente adultos mayores e infancias.

Los hallazgos subrayan una brecha de género significativa, consolidando este fenómeno como un pilar de la división del trabajo que perpetúa la “feminización de la pobreza de tiempo”.

Subsidio Invisible

El estudio de la Ibero resalta que este trabajo, aunque no monetizado, representa un valor social equivalente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Gerardo Leyva, Investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana CDMX, detalló el impacto económico y el valor social sobre la carga mental del cuidador.

Explicó que de acuerdo con el INEGI, la relevancia económica del trabajo no remunerado es masiva; el PIB de México sería aproximadamente un 25 por ciento más grande si se contabilizaran estas labores.

La cifra, subrayó, muestra que la estabilidad macroeconómica del país se subsidia mediante el agotamiento invisible de los cuidadores, especialmente las mujeres.

Los expertos plantearon una corresponsabilidad institucional y social que desmitifique los roles tradicionales para aliviar la saturación que enfrentan las cuidadoras, principalmente.

Modificaciones al Sistema Educativo

Cuidadores desde Educación Básica La Cultura para valorar el trabajo de los cuidadores debe ser enseñada desde la Educación Básica.

A pregunta de Crónica, las expertas manifestaron propuestas para que desde la Educación Básica hasta la Superior, dejen de tratar el cuidado de otras personas como algo privado.

Plantearon integrar el cuidado como una competencia para gestión de emociones y corresponsabilidad, y reformar la currícula educativa nacional para eliminar estereotipos de género desde el juego y la formación de identidad.

Laura Pedraza, Coordinadora de Vinculación e Incidencia del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) de la Universidad Iberoamericana CDMX, opinó que “el sistema educativo tiene que dejar de tratar el cuidado como algo privado y empezar a reconocerlo como un trabajo social fundamental que requiere formación, distribución y sobre todo corresponsabilidad”.

No solo depende de las familias, dijo, “sino que hay una corresponsabilidad también con el Estado, incluso con las empresas en las que trabajamos”.

Añadió que el sistema educativo debe ser revisado porque muchas escuelas funcionan con la base de la sobrecarga, particularmente de las maestras, que sostienen la enseñanza y también las tareas emocionales, administrativas, y de contención al estudiantado.

“Habría que hablar de una redistribución del cuidado que también implica transformar las instituciones para que no reproduzcan la desigualdad, sino que la cuestionen y la transformen”, expresó.

Sistemas de Crianza, el caso Michoacán

Michelle Gama, Directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (CECRIGE) de la Universidad Iberoamericana CDMX, explicó a Crónica cómo el malestar sociocultural y los discursos de odio misóginos se relacionan con la resistencia al cambio de paradigma de género.

Vinculó estos factores con actos de violencia como el asesinato de dos maestras por un alumno en una escuela preparatoria de Michoacán.

Añadió esto se conecta con un fenómeno sociocultural que están investigando, el de los discursos antigénero y de odio en redes sociales.

“Creo que sí, no son fenómenos aislados por supuesto, tienen relaciones complejas pero sí hay una relación y tiene que ver con la resistencia a esta emancipación crítica de las mujeres ante los estereotipos y y los roles y mandatos de género”, dijo.

Impacto Biopsicosocial de la Carga de Cuidados

Los datos de Gerardo Leyva identificaron patrones de afectación según la intensidad.

En afectación de la salud mental, el 48 por ciento de las mujeres reportó un impacto negativo directo en su bienestar emocional.

Dijo que es imperativo notar que en la encuesta el grupo de edad entre 45 y 59 años presentó la mayor concentración de respuestas en la categoría de “todo el tiempo”, que refleja una crisis de cuidados en la etapa de madurez.

Sobre la saturación cognitiva, al cierre de la jornada diaria, el 38 por ciento de las mujeres termina con la “mente saturada”, frente a un 20 por ciento de los varones.

Explicó que esto indica que la jornada laboral de la mujer no concluye, sino que se transforma en una “segunda jornada de gestión mental”.

Con relación a la postergación del proyecto de vida personal, la carga de cuidados actúa como un techo de cristal y una barrera de acceso.

Leyva señaló que un 73 por ciento de las encuestadas rechazó oportunidades laborales y 7 de cada 10 modificaron sus planes de vida, lo que consolida un ciclo de exclusión profesional.

Urge Política Pública para la Vida Diaria

Los especialistas señalaron que la carga mental es el motor invisible que sostiene la economía nacional, pero su costo es la salud y el desarrollo de los cuidadores, especialmente las mujeres.

La política pública debe trascender el reconocimiento retórico para avanzar hacia un efectivo Sistema Nacional de Cuidados que desarticule el prejuicio de que la biología determina el destino social.

Afirmaron que la urgencia radica en una reforma educativa que promueva la paridad como un concepto y como una práctica cotidiana de corresponsabilidad.

“Solo eliminando la naturalización del cuidado como labor femenina podremos mitigar el malestar sociocultural y construir un tejido social donde el bienestar no sea un privilegio, sino un derecho compartido”, señalaron.

Carga Mental por Cuidados no Remunerados equivale a 25% del PIB de México: Estudio de la Ibero