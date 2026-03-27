Comunidad de Edron Academy juega 24 horas fútbol ininterrumpido para financiar 42 cirugías infantiles

La educación es vivir; el aprendizaje no se limita a las paredes de un salón de clases, se vive y se respira en el servicio, señala James Hughes, Director General del Edron. —

Edron Academy 24 Horas de Futbol En Edron Academy el balón rodó 24 horas ininterrumpidas para el servicio social que beneficiará a 42 niños de escasos recursos con LPH. (Gerardo González Acosta)

Para financiar 42 operaciones de Labio y Paladar Hendido (LPH) al mismo número de niños, la comunidad escolar de Edron Academy jugó 24 horas seguidas de futbol en las que recaudó 338 mil 753 pesos.

En una demostración singular de solidaridad, disciplina y compromiso social, la comunidad de Edron Academy culminó con este éxito la segunda edición del “24 Hour Challenge Football 2026”, con 543 goles anotados.

La jornada deportiva ininterrumpida superó la meta inicial y recaudó 338 mil 753 pesos para solventar las de LPH a niños de escasos recursos, en alianza con la Fundación MAC.

Cabe señalar que las metas iniciales de 225 mil pesos para 25 cirugías, fueron superadas singularmente para beneficiar a más menores de edad.

El esfuerzo cobra una relevancia vital ante el panorama de salud en México.

Según datos de la Secretaría de Salud y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Defectos al Nacimiento (SVEDAN), el LPH representa un desafío de salud pública significativo, con una incidencia de un caso por cada 750 a 1 mil nacimientos.

Cada dos horas y media nace un bebé con esta condición en el país, lo que requiere un tratamiento multidisciplinariocomplejo y costoso que esta recaudación ayudará a solventar para 42 niños de escasos recursos.

Más allá del Aula, Formación Holística

Edron Academy 24 Horas de Futbol Te hace muy humilde experimentar una realidad diferente a la tuya; ese hábito de servicio es la lección que queremos que nuestros alumnos vivan y respiren, dijo a Crónica, James Hughes. (Gerardo González Acosta)

El Director General de Edron Academy, James Hughes, informó que este evento representa la esencia de la educación contemporánea en la escuela que encabeza.

“Todos estamos aprendiendo en todo momento de la vida; para cualquier escuela, es vital entender que el aprendizaje no se limita a las paredes de un salón de clases, se vive y se respira en el servicio“, afirmó luego de participar activamente en el encuentro durante toda la madrugada del sábado 21 de marzo.

Añadió que el desafío futbolero puso a prueba la resistencia física de todos los participantes, y sirvió como un laboratorio de habilidades blandas y empatía estratégica.

“Los estudiantes organizadores, Adolfo, Fran, Iñaki, Lucas, Víctor, Íker y Gerardo, tuvieron la oportunidad de visitar los hospitales, conocer a los pacientes y comprender que son parte de una realidad mucho más grande que ellos mismos”, explicó a Crónica.

La meta lograda y superada de esta prueba logística, de servicio y recaudación de fondos fue posible gracias al desarrollo de liderazgo en los estudiantes coordinadores del segndo año de Preparatoria, quienes bajo la coordinación precisa de su maestra Alejandra Rangel, gestionaron la motivación y organización durante las 24 horas de juego.

Unión Comunitaria, de las Aulas al Desierto de los Leones

Edron 24 Horas de Futbol Los niños de de la Fundación Mac jugaron al futbol acompañados por estudiantes y Padres de Edron Academy. (Gerardo González Acosta)

La Asociación de Padres de Familia del Edron (APF) desempeñó un papel singular en la ejecución, brindó un acompañamiento permanente que fortaleció el vínculo entre la academia, la comunidad y las familias; no se entiende el buen desempeño del evento sin la participación activa de la asociación.

La suma recaudada fue posible a través de donaciones en la plataforma digital GoFundMe, la venta de alimentos y bebidas en las instalaciones de la escuela durante las 24 horas del juego de futbol, dinámicas lúdicas de aportación, y clases de Yoga, Zumba y Sersana.

El evento convocó a todos los alumnos y maestros, desde kínder hasta preparatoria, también a Padres de Familia, y miembros de la comunidad de Desierto de los Leones, incluyendo una relevante participación de los cadetes de la Universidad de la Policía (Unipol), señaló Hughes.

Un grupo de niños de la Fundación de Hospitales Mac, acompañados por sus padres, médicos y guías, también se hizo presente para jugar al futbol y expresar su gratitud a la comunidad de Edron Academy.

“Con este cierre, el Edron Academy reafirmó su posición como un referente nacional de educación holística en México, donde el deporte y el servicio social se fusionan para formar a los líderes compasivos y resilientes que el mundo actual demanda”, dijo.

Edron 24 Horas de Futbol Todos los estudiantes de Edron Academy participaron del espíritu de servicio al otro, algunos en la cancha y otros alentando a sus compañeros. (Gerardo González Acosta)

Hughes expresó con emoción en su voz, que "te hace muy humilde experimentar una realidad diferente a la tuya; ese hábito de servicio es la lección que queremos que nuestros alumnos vivan y respiren“.

Comunidad de Edron Academy juega 24 horas fútbol ininterrumpido para financiar 42 cirugías infantiles