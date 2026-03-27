Destacan serie “Mujeres y agua en México” por visibilizar la desigualdad en el acceso al recurso hídrico

Agua. Durante la ceremonia, la directora general de @prende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, subrayó que la serie coloca en primer plano las experiencias de quienes, históricamente, han asumido la responsabilidad del abastecimiento del agua en sus comunidades.

La serie Mujeres y agua en México, producida por @prende.mx, fue reconocida por el Consejo Consultivo del Agua por su contribución a visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la gestión del agua y las desigualdades que enfrentan en torno a este recurso.

El reconocimiento se otorgó en el marco de la presentación del Monitor de Género y Agua y del evento Mujeres y agua: cauces de cambio, donde se destacó el valor de esta producción audiovisual por documentar, desde una perspectiva social y de género, cómo el acceso al agua impacta directamente en la vida cotidiana de mujeres y niñas en distintas regiones del país.

Durante la ceremonia, la directora general de @prende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, subrayó que la serie coloca en primer plano las experiencias de quienes, históricamente, han asumido la responsabilidad del abastecimiento del agua en sus comunidades. A través de testimonios, explicó, se evidencia cómo esta carga influye en su tiempo disponible, su acceso a la educación y sus oportunidades de desarrollo económico y participación social.

Compuesta por cuatro capítulos, la serie ofrece un recorrido por diversas realidades en México, mostrando cómo se vive, se gestiona y se transforma el acceso al agua, al tiempo que pone en relieve la estrecha relación entre este recurso y la desigualdad de género.

Como parte de su proyección futura, se anunció que Mujeres y agua en México será relanzada el próximo 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, y se transmitirá todos los miércoles a través del canal @prende+, con el objetivo de ampliar su alcance y fortalecer la conversación pública sobre agua y equidad.

En el mismo evento, realizado en el Club de Industriales, también se reconoció la labor de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), encabezada por la Mtra. Patricia Hernández, así como del Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI) de la UNAM, representado por el Dr. Fernando González Villarreal, por sus aportaciones en favor de la igualdad de las mujeres en el ámbito hídrico.